A sondagem diária da Pitagórica publicada esta segunda-feira pela CNN Portugal mostra uma subida do PS, que consegue 35,3% das intenções de voto. Já o PSD, que no sábado estava à frente, cai e angaria 31,4%, aumentando a desvantagem face aos socialistas para 3,9 pontos percentuais.

Em comparação com a sondagem do dia anterior, o PS sobe 1,2 pontos percentuais, ao passo que o PSD desce 2,1 pontos percentuais. Ainda assim, é considerado um empate técnico, uma vez que a diferença está dentro do intervalo de confiança de cada partido.

Ainda segundo a tracking poll da CNN/TVI, o Chega é a terceira força política (6,9%), seguindo-se o BE (6,1%) e a CDU (4,9%). A Iniciativa Liberal cai para os 4,7%, sendo que, há dois dias, estava empatada com o partido liderado por André Ventura.

A grande surpresa da sondagem desta segunda-feira é o CDS, que consegue 1,8% dos votos (sobe dos 0,8%) e empata com o PAN. O Livre cai e está com 0,8% das intenções de voto.

Se se tiver em consideração este cenário, a esquerda sobe e mantém a preponderância (48,9%) sob a direita (44,8%). Há ainda 6,5% de votos em branco/nulo, que podem alterar a dinâmica dos dois blocos.

Realizada entre 20 a 23 de janeiro de 2022, o inquérito contou 152 inquiridos, sendo que o “apuramento dos 4 últimos dias de trabalho de campo, implica uma amostra de 608 indivíduos”.