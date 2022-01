Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já aqui lhe mostrámos a Ranger que vai substituir a geração que ainda se encontra à venda nos concessionários. A nova pick-up da Ford chegará aos primeiros clientes no início do próximo ano, mas as reservas devem abrir no final de 2022, pelo que a marca da oval azul continua a manter “acesa” a chama da curiosidade em torno deste novo modelo. Agora, aproveitando para destacar como é que os potenciais clientes podem usufruir do trabalho de preparação que precedeu a concepção de soluções eminentemente práticas. Tudo para que a Ford se possa arriscar a colocar na nova Ranger o rótulo de “a mais versátil e competente de sempre”.

Para surpreender e para se diferenciar da concorrência, a marca norte-americana – que, nesse mercado, se impõe como líder de vendas com a F-150 – optou por concentrar a atenção dos seus técnicos na exploração do compartimento de carga, que é, ao fim ao cabo, a principal característica diferenciadora de uma pick-up face aos restantes modelos com atributos mais aventureiros. Segundo a marca, depois de ouvir “mais de 5000 clientes” deste tipo de veículos, foram desenhadas soluções que podem optimizar a exploração do espaço de carga na nova Ranger.

O resultado redunda em soluções algures entre o simples e o útil e que, sem exigir grandes malabarismos tecnológicos, prometem facilitar a vida dos futuros utilizadores da Ranger, indo para além da simples necessidade de transportar “coisas”.

