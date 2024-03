Para ajudar a desmistificar o temor que muitos utilizadores de veículos eléctricos têm em relação à autonomia deste tipo de modelos, a Ford aceitou o repto da jovem youtuber norte-americana Lexie Alford e cedeu-lhe um Explorer para dar a volta ao mundo, desafio que foi denominado “Charge Around The Globe”. A aventureira de 26 anos, que se tornou há cinco anos a pessoa mais jovem a visitar 196 países – apesar de as Nações Unidas apenas reconhecerem a existência de 195 no mundo, incluindo já o Vaticano e a Palestina, que possuem estatuto especial – percorreu 30.000 km, ao longo dos quais atravessou 27 países.



PUB — O autocarro nunca mais chega? Peça aqui uma proposta para o carro com que sempre sonhou

Alford não especificou a versão utilizada do Ford Explorer, com a marca a avançar que se tratou de um veículo de pré-produção, uma vez que a fabricação das unidades definitivas do SUV eléctrico americano foi atrasada seis meses para acomodar as novas regras impostas pela União Europeia a partir de Junho. A partida e a chegada desta viagem de circum-navegação tiveram lugar em Nice, França, e a aventureira terá necessitado de aproximadamente seis meses para percorrer os cinco continentes, recorrendo na maioria das vezes a pontos de carregamento com uma potência de 2,2 kW, equivalente às tomadas domésticas, num recorde que foi acompanhado e homologado pela RecordSetler.

Índia 6 fotos

O regresso de Lexie Alford a Nice foi aproveitado pela Ford para revelar os preços do Explorer e para o arranque das vendas. Com as primeiras unidades destinadas ao mercado português previstas para Setembro, segundo o site oficial do construtor, o novo SUV eléctrico está a ser proposto apenas com a bateria com maior capacidade (77 kWh úteis) e nas versões com apenas um motor atrás (286 cv), ou instalando mais um motor à frente para atingir 340 cv (as versões AWD, curiosamente, anunciam mais 2 kWh de capacidade). E se está a reconhecer estes valores, isso deve-se ao facto de a Ford não recorrer à plataforma sobre a qual concebeu o mais oneroso Mustang Mach-E, mas sim à MEB da Volkswagen, a mesma arquitectura que é utilizada nos ID.4 e que a Ford obteve em troca da plataforma da pick-up Ranger, que a Volkswagen utiliza na nova Amarok.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na versão RWD, com 286 cv, o Explorer anuncia 6,4 segundos para ir de 0-100 km/h e uma autonomia de 602 km, sendo proposto por valores que arrancam nos 49.066€ (na campanha de lançamento), para a versão AWD, com 340 cv, exigir 59.242€. As primeiras unidades são previstas para dentro de 24 semanas, ou seja, Setembro. Assista em baixo à chegada do Explorer a Nice.