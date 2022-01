Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na reta final da campanha eleitoral disponibilizamos gratuitamente todos os artigos das legislativas. Apoie a nossa missão tornando-se assinante.

A dois dias das eleições, a sondagem da Pitagórica para a CNN Portugal e para a TVI mostra que o PS ganharia as próximas legislativas com 36,6% dos votos, elegendo 98 a 113 deputados. No entanto, o PSD reúne 32,9% das intenções de voto, o que quer dizer uma eleição de 82 a 100 deputados. Isto significa um cenário de empate técnico — estão separados por 3,7 pontos percentuais — e deixa tudo em aberto para domingo.

De acordo com os dados, os socialistas caíram cerca de três pontos percentuais face ao início da sondagem: começaram nos 38,9%, chegaram aos 40%, mas agora não superam os 36,6%. Em compensação, o PSD subiu três pontos percentuais: no início obtinha 29,7% das intenções de voto, agora chega perto dos 33%, ainda que já tenha atingido os 34,5%.

O terceiro lugar oscilou entre Chega, BE e IL, mas a sondagem desta sexta-feira — a final — mostra o Chega à frente com 5,4% (elegendo entre dois a oito deputados). Muito perto estão a CDU e a Iniciativa Liberal, que angariam 5,2% dos votos, ainda que os comunistas estejam em vantagem na distribuição de parlamentares: podem eleger entre cinco a 14, enquanto os liberais conseguem entre dois e cinco. A 0,1 pontos de percentuais está o BE (5,1%), que deverá ter uma representação entre os cinco e os 13 deputados.

Para o partido de André Ventura, o resultado desta sondagem revela uma descida. No início, o Chega superou os 8%, mas agora fica-se pelos 5,4%. A CDU começou com 4,6%, subiu até os 5,9%, foi decrescendo e fica-se pelos 5,2%. Os liberais começaram mais ou menos com o mesmo resultado que acabaram, mas chegaram a tocar nos 7%. O BE começou com 6%, mas foi descendo e chegou esta sexta-feira aos 5,1%.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A sondagem desta sexta-feira mostra o Livre com 1,7% (tendo dos melhores resultados), podendo eleger entre um a três deputados superando, pela primeira vez, o CDS-PP e o PAN. Os centristas angariam 1,4% das intenções de voto, podendo ter uma representação de um a cinco parlamentares, e desceram face a meados de janeiro. O partido de Inês Sousa Real, que começou com 2,1%, agora só consegue 1,2%, podendo eleger entre um a dois deputados.

Se este cenário se confirmar, a esquerda obtém 49,8% dos votos. Na melhor das hipóteses, com o PS com 113 deputados e o Livre com três, pode mesmo formar-se uma coligação entre António Costa e Rui Tavares (sem precisar do PAN). É muito provável que os socialistas possam também arranjar uma solução parlamentar com os bloquistas e comunistas, podendo dispensar, nos melhores cenários, um dos parceiros da gerigonça, caso assim desejar.

Já a direita, obtém 44,9%, e pode obter maioria na melhor das hipóteses. O PSD vai, no entanto, precisar sempre da Iniciativa Liberal, do CDS e do Chega. Só assim é que estes partidos conseguem atingir a meta dos 116 deputados.

Esta sondagem foi realizada entre os dia 24 a 28 de janeiro de 2022 e contou com a resposta de 760 eleitores.