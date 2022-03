Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sete novos modelos introduzidos no mercado português em 2021 e cujos preços de comercialização se situam entre os 50.000€ e os 57.000€ estão a votos na quarta semana dos Prémios Auto Observador. Até 20 de Março, os leitores e ouvintes do Observador podem fazer a sua escolha e, no processo, habilitam-se a ganhar um automóvel novo, livre de quaisquer encargos.

Nesta gama de preços, 2021 trouxe novidades sobretudo em termos de SUV. A apetência dos consumidores continua a pender para estes veículos mais volumosos e com uma imagem mais aventureira, pelo que os fabricantes de automóveis acompanham essa tendência. Daí que, no referido intervalo de preços, seis dos sete modelos em contenda nesta categoria sejam SUV. Mas também aqui, e à semelhança do que aconteceu nas votações anteriores, há outro fator a ter em conta: é que a oferta de motorizações exclusivamente eléctricas é crescente.

Em representação dessa alternativa de mobilidade mais sustentável, apresentam-se quatro dos sete modelos a votos, nomeadamente o Hyundai Ioniq 5, o Kia EV6, o Lexus UX 300e e o Mercedes EQA. Os dois primeiros partilham plataforma, motores e baterias, ou seja, no essencial, são idênticos, distinguindo-se basicamente pelo design. Já o Lexus UX 300e e o Mercedes EQA procuram impor-se na esfera dos SUV compactos de luxo, tendo a proposta nipónica a particularidade de constituir a primeira incursão do construtor nos modelos exclusivamente a bateria, ao passo que o EQA configura a porta de entrada na gama EQ, a família eléctrica da Mercedes que não pára de crescer.

Elegendo como principal unidade de propulsão um motor a combustão, surgem outras três novidades, se bem que todas elas disponibilizem também uma bateria recarregável, com versões híbridas plug-in (PHEV). Aliás, o renovado Mitsubishi Eclipse Cross foi introduzido no mercado nacional apenas com uma mecânica PHEV (herdada do Outlander). Por seu lado, a quarta geração do Sorento, o maior dos SUV na gama da Kia, muda radicalmente e parte dessa mudança encontra-se na arquitectura, projectada especificamente para a electrificação, o que habilita o Sorento “mais high tech de sempre”, segundo a marca, a propor motorizações HEV e PHEV, além do “tradicional” diesel. Já Mercedes entra nesta disputa com a Classe C Station, a única carrinha neste lote de sete modelos com preços de entrada entre 50.000€ e 57.000€.

Qual destas “receitas” considera ser a melhor proposta neste intervalo de valores? A decisão é sua. Cabe-lhe a si contribuir com o seu voto para a eleição do vencedor nesta categoria. No processo, habilita-se a ganhar um automóvel novo, no valor de 15.000€.

A votação divide-se em duas fases. Na primeira, cada votante pode dizer de sua justiça, mas apenas uma vez por categoria, com um voto semanal. Na segunda etapa, 2000 participantes que serão seleccionados aleatoriamente passam para a votação final, altura em que são desafiados a acertar no carro vencedor de cada categoria, de entre os dois modelos mais votados. Quem mais acertar ganha um Toyota Yaris 1.0 Comfort Plus. Recorde-se que a rapidez no voto também pode ser determinante, na medida em que o tempo constitui um critério de desempate, se for caso disso (consulte o regulamento).

Nesta edição dos Prémios Auto Observador há 25 marcas a competir e um total de 49 modelos a concurso, seleccionados por se tratarem de novidades absolutas ou profundos restylings introduzidos no mercado em 2021. Na primeira categoria sujeita a escrutínio, reservada a modelos de até 25.000€, a votação consagrou como finalistas o Opel Mokka e o Toyota Yaris Cross. Entre 25.000€ e 35.000€, a escolha do público recaiu no DS 4 e no Peugeot 308, ao passo que na faixa de 35.000€ a 50.000€ passaram no crivo dos portugueses dois SUV eléctricos, o Audi Q4 e-tron e o Ford Mustang Mach-E. Quem terá triunfado em cada uma destas categorias? Já faltou mais para conhecermos os vencedores… Continue a participar e a acompanhar esta iniciativa do Observador aqui.

Pisca Pisca.pt, Valorpneu e Credibom apoiam os Prémios Auto Observador 2022, sendo que o prémio atribuído ao leitor vencedor conta com o patrocínio da Toyota.