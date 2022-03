Rússia volta a intensificar ataques a Mariupol. Porque é uma cidade estratégica?

A cidade, a décima maior da Ucrânia, tem um dos maiores portos do país e é um importante centro logístico para a atividade económica daquela região do sul (e de toda a Ucrânia). Acresce que as caraterísticas físicas do porto, com profundos ancoradouros, tornam-no particularmente atrativo para o transporte marítimo (os restantes portos da região têm uma capacidade mais limitada).

Além disso, a tomada de Mariupol criaria um corredor entre a Crimeia e Donbass, duas regiões já controladas pela Rússia — e, por essa via, um corredor entre a Crimeia e a Rússia. Isso significaria um corte, que poderia ser total, do acesso da Ucrânia ao mar de Azov (Melitopol, cidade a oeste de Mariupol, também já estará sob controlo russo).

Até aqui, a Crimeia estava ligada à Rússia através de uma ponte, construída após a anexação de 2014. Segundo a BBC, ligar a Crimeia à Rússia por terra, através de áreas dominadas por rebeldes, facilitaria à Rússia o transporte de bens e pessoas de e para a Crimeia, uma das pretensões da Rússia desde o conflito de 2014.

Há também motivações históricas nas pretensões russas, escreve a BBC. A região que vai de Odessa, no sudoeste, até Lugansk, no leste, foi tomada pelo Império Russo no século XVIII, depois de uma série de guerras com o Império Otomano. A região ficou mesmo conhecida como Nova Rússia — ou Novorossiya —, mas voltou a cair em mãos ucranianas (durante a União Soviética, a maior parte dessa Nova Rússia pertenceu à República Socialista Soviética da Ucrânia, que viria a dar origem à Ucrânia de hoje).

Só que a pretensão de tomar Mariupol resistiu nos sonhos de Putin. Em 2014, depois da anexação da Crimeia, o presidente russo alegou que, apesar de a Rússia ter perdido o território da Nova Rússia, o povo russo continuava lá. Essa é, aliás, uma narrativa que tem sido criada por Putin, escreve o site da estação britânica: a de que há territórios ucranianos que são, na verdade, dominados por russos.

“A mitologia que Putin promove é que estes são territórios russos. [Mariupol] era parte do império russo, mas não eram os russos que viviam lá. Havia muito mais romenos do que russos e os ucranianos eram dominantes”, disse à BBC Karl Qualls, professor de História e especialista em assuntos da Rússia na Universidade de Dickinson, na Pensilvânia (EUA). As forças pró-russas que autoproclamaram as regiões de Lugansk e Donetsk como repúblicas separatistas também não desistiram de recriar uma Nova Rússia, o que se tornou evidente nos conflitos de 2014.

Rússia intensifica ataques

Nos últimos dias, a Rússia tem intensificado os ataques a Mariupol e, na sexta-feira, as autoridades ucranianas chegaram mesmo a dizer que as forças de Moscovo controlaram temporariamente o acesso ao mar de Azov. Não foi claro, pelo anúncio, se a Ucrânia conseguiu reaver o controlo.

No sábado, os confrontos destruíram quase por completo a fábrica da Azovstal, uma das maiores empresas de laminação de aço da Europa, instalada em Mariupol. Segundo o ministro ucraniano do Interior, “o objetivo de Putin não é desmilitarizar a Ucrânia, mas desindustrializá-la”, disse Vadym Denysenko, citado pela agência espanhola EFE. “Teremos de reconstruir as nossas fábricas nas próximas décadas.”

A Azovstal pertence ao grupo Metinvest, controlado pelo homem mais rico da Ucrânia, Rinat Akhmetov — que, embora fosse conotado como pró-Moscovo antes da guerra, tem desde a invasão acusado as tropas russas de cometerem “crimes contra a humanidade e os ucranianos”.

Mariupol é, assi também, um centro industrial. E, além da Azovstal, é também casa da Illich Steel and Iron Works, a segunda maior empresa metalúrgica da Ucrânia.

A cidade foi, desde o início da guerra, alvo de ataques violentos. “Crianças, idosos estão a morrer. A cidade está destruída e a desaparecer da terra”, chegou a dizer um dos responsáveis da polícia local Michail Vershnin. O exemplo dessa violência foi o ataque a uma maternidade, onde pelo três pessoas, incluindo uma criança, terão morrido.

Uma das imagens mais divulgadas desse ataque foi a fotografia de uma grávida a ser transportada por equipas de socorro no meio de escombros. A mulher, soube-se mais tarde, acabou por morrer dos ferimentos, assim como o bebé. A Rússia alegou que a maternidade estaria a ser usada como uma base para os “radicais” do “batalhão de Azov”, uma milícia nacionalista de direita integrada nas forças armadas ucranianas.

As forças russas também destruíram o teatro de Mariupol que, de acordo com as autoridades ucranianas, estava a ser utilizado como um ponto de ajuda humanitária e um abrigo para entre 800 a 1.300 pessoas — não é ainda certo se houve ou não mortos.

Pelas declarações públicas das autoridades ucranianas, Mariupol parece ser já quase dada como perdida. Oleksiy Arestovych, um dos conselheiros do presidente da Ucrânia, disse recentemente que as forças ucranianas que mais poderiam ajudar nos esforços de resistência em Mariupol já estavam a braços com a “força do inimigo” num outro ponto de combates, a 100 quilómetros. “Não há atualmente uma solução militar para Mariupol. Esta não é só a minha opinião, é a opinião dos militares”, declarou, na sexta-feira.