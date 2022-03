Pelo menos uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas num bombardeamento russo a uma caravana humanitária a caminho da cidade ucraniana de Chernigiv, revelou a provedora de Justiça da Ucrânia, Lyudmyla Denisova.

Segundo a mesma fonte, no bombardeamento foram atingidos voluntários que acompanhavam uma caravana de autocarros a caminho de Chernigiv, no norte do país, para retirar de lá os habitantes.

A provedora revelou ainda que o cerco das forças russas está a impedir a retirada de cidadãos daquela cidade e que, ao mesmo tempo, foi cortado o fornecimento de alimentos e água.