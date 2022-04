Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O selecionador dos Países Baixos, Louis van Gaal, revelou este domingo que está a lutar contra um cancro agressivo na próstata.

O treinador de 70 anos disse, no programa da televisão holandesa “Humberto”, que já se submeteu até ao momento a 25 tratamentos, cita o jornal Mirror.

Louis van Gaal wordt al enige tijd voor prostaatkanker behandeld, zo vertelt hij aan tafel bij #Humberto samen met filmmaker Geertjan Lassche https://t.co/gigus06YAO — Humberto (@HumbertoRTL) April 3, 2022

Louis van Gaal revelou também que nos últimos compromissos da seleção já lutava contra a doença, mas deixava a concentração às escondidas e à noite para que os jogadores não soubessem que ia ao hospital.

Em cada concentração da seleção tinha de sair à noite para ir ao hospital, sem que os jogadores descobrissem. Pensavam que estava saudável… mas não estou”, revelou.

A doença oncológica do treinador estará retratada no documentário “LOUIS”, sobre a sua vida pessoal, e que estreia na próxima semana.

A primeira mulher de Louis van Gaal, Fernanda Obbes, morreu em 1994 após ter sido diagnosticada com cancro no fígado e no pâncreas. Há uns anos, o Daily Mail recordou que, na altura, num jogo do Ajax, adeptos rivais seguraram uma faixa em que gozavam com a doença de Fernanda.

O antigo treinador de clubes emblemáticos como Manchester United, Ajax, Bayern Munique ou Barcelona está neste momento a preparar a seleção dos Países Baixos para o Mundial deste ano. A seleção de Louis van Gaal vai defrontar o Qatar, o Senegal e o Equador no torneio.