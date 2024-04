IA ajuda a detetar cancro da mama e torna cirurgias mais precisas. Estamos a chegar a um ponto em que "deixa de fazer sentido não usá-la"

O dia 1 de setembro trouxe consigo um diagnóstico “aterrador”. Quando Rita Araújo, de 59 anos, entrou no consultório percebeu de imediato que algo estava errado. Os piores receios foram confirmados pelas palavras seguintes do médico. Os resultados da mamografia de rotina, que se aconselha que as mulheres realizem a cada dois anos, a partir dos 50, mostravam que tinha cancro da mama — o mais comum em todo o mundo nas mulheres. A partir daí deu início aos tratamentos tradicionais, uma quimioterapia desgastante seguida de uma cirurgia para remover o tumor, mas pelo caminho viria a fazer parte de um ensaio clínico que, com recurso a uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA), pretende mostrar às pacientes quais podem ser os resultados das cirurgias reconstrutivas.

A investigação, liderada por um consórcio de instituições — entre as quais a Fundação Champalimaud e o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) –, é apenas uma de várias que procuram misturar a Inteligência Artificial nas várias etapas do tratamento do cancro da mama. Do rastreio e diagnóstico ao planeamento cirúrgico e reabilitação, a IA é o “nome da moda” também na medicina. “Estamos numa fase em que há um grande entusiasmo neste tema”, começa por dizer ao Observador Maria João Cardoso, coordenadora da equipa cirúrgica da Unidade de Mama da Fundação Champalimaud e investigadora principal do ensaio clínico em que Rita Araújo participa.

“A inteligência artificial tem vindo a ter uma progressão muito grande, numas áreas maiores do que outras. Na medicina, apesar de já haver algumas coisas que estão numa fase muito avançada, do ponto de vista prático, da utilização do dia-a-dia, nós temos muito pouca coisa“, acrescenta. O investigador Jaime Cardoso, do INESC TEC e parceiro no mesmo projeto, corrobora. Nota que já há “uma competição muito próxima entre o algoritmo e o especialista”, mas refere que há áreas, como a de problemas relacionados com o cancro da pele; em que rapidamente se atingiram algoritmos “bastante interessantes”; e outras, como a do cancro da mama, em que ainda há um longo caminho a percorrer.

“Há áreas onde já há soluções validadas e aprovadas clinicamente e no caso do cancro da mama não é das que estão mais à frente nessa perspetiva“, explica. Isso deve-se, por um lado, a algumas “dificuldades intrínsecas”, em particular a questão do volume de dados necessário para treinar e testar as ferramentas de IA. É esta e outras lacunas que investigadores um pouco por todo o mundo vão tentado colmatar para garantir que os pacientes têm ao seu dispor os melhores cuidados possíveis face a uma doença cujos tratamentos muito evoluíram e que, com uma taxa de mortalidade que tem vindo a diminuir, pretende apostar na sobrevida e qualidade de vida.

IA pode tornar a deteção do cancro da mama mais exata

Quando, em setembro do ano passado, Rita Araújo se dirigiu a um hospital para realizar uma mamografia e outros exames de rotina necessários, seguiram-se os procedimentos tradicionais. No caso da mamografia, o protocolo hospitalar, usado na maior parte dos países da Europa, dita que o exame seja analisado por dois radiologistas — nos Estados Unidos, por exemplo, é geralmente apenas um. Mas este procedimento poderá vir a mudar um dia, com vários estudos publicados a provar que algumas ferramentas de IA podem ter um impacto significativo na deteção do cancro.