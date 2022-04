O canal estatal russo mostrou, na quinta-feira à noite, imagens daquilo que aparenta ser uma preparação para um possível ataque a capitais europeias, como Berlim, Londres ou Paris.

Os apresentadores falavam sobre o míssil intercontinental Sarmat, que recentemente a Rússia testou. Numa crítica ao Ocidente, um dos comentadores indica que “este míssil não pode ser intercetado”: “As habilidades [de defesa] do Ocidente são limitadas”.

Acompanhado por um mapa da Europa, uma dos apresentadoras garantiu que, desde o enclave de Kaliningrado, o míssil demoraria 106 segundos a atingir a capital alemã, 200 segundos para chegar a Paris e 202 segundos para atacar a capital britânica.

Ainda assim, a mesma apresentadora realçou que os mísseis Sarmat ainda não estão em Kaliningrado.

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn't seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 28, 2022