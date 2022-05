Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O chefe da inteligência militar ucraniana, Kyrylo Budanov, assegurou, esta sexta-feira, que o Presidente russo, Vladimir Putin, está “muito doente” com cancro: “Está numa condição física e psicológica muito má”. O responsável antecipa também uma mudança no poder da Rússia – que, admite, poderá ocorrer através de um golpe de Estado-, sublinhando que o “processo [de transferência] já está em marcha”.

Numa entrevista à Sky News, Kyrylo Budanov diz que também uma derrota na guerra na Ucrânia poderá acelerar um golpe de Estado e — por conseguinte — a saída de Vladimir Putin do poder.

Mostrando-se “otimista” sobre o desfecho da guerra, o chefe da inteligência militar ucraniana indica que o conflito poderá ficar resolvido até ao final do ano, sublinhando que o “ponto de viragem” pode já acontecer em meados de agosto. “A maior parte das ações de combate terão terminado no final do ano”, afirma, vaticinando uma vitória da Ucrânia, que irá conseguir recuperar “os território que perdeu”, incluindo o Donbass e a Crimeia.

Kyrylo Budanov refere que, no campo de batalha, as táticas russas não mudaram. Apesar da viragem para leste, o responsável sinaliza que as forças de Moscovo estão a sofrer “grandes perdas” quer em termos de soldados, quer em termos de equipamentos, denunciando ainda muitas das forças russas estão a desertar.

Garantindo que a Ucrânia sabe “tudo” sobre a Rússia — incluindo os seus planos —, Kyrylo Budanov desvaloriza o poderio militar russo. “A Europa vê a Rússia como uma grande ameaça. Eles têm é medo de agressão”, atirou, acrescentando que o “altamente publicitado poder russo é um mito”.

“Eles não são tão poderosos assim”, assinala o responsável, revelando que as forças russas foram empurradas para a fronteira perto de Kharkiv, região na qual a Ucrânia tem reconquistado aldeias e cidades que tinham sido temporariamente ocupadas pela Rússia.

Confrontado com a possibilidade de estar a divulgar propaganda a favor da Ucrânia, Kyrylo Budanov rejeita, alegando ser o “seu trabalho”. “Se não for eu quem sabe destas coisas?”, questionou.

O rumor de que Vladimir Putin está doente não é novo. Também esta sexta-feira a revista New Lines teve acesso ao áudio de uma conversa de um oligarca russo, próximo do Kremlin, em este diz que o Presidente russo está “muito doente com um cancro no sangue”. A gravação não especifica se se trataria de leucemia, linfoma ou outro tipo de cancro.

O site especializado Bellingcat assegura que os serviços secretos russos enviaram um memorando classificado como secreto onde pedem que esta informação seja desmentida.

“O memorando dava instruções aos responsáveis regionais para não confiarem em rumores sobre a doença terminal do Presidente”, explicou Christo Grozev do Bellingcat. “Foram ainda dadas instruções para que neguem esses rumores junto das suas unidades locais. De acordo com uma fonte numa dessas unidades, que viu o memorando, esta instrução sem precedentes teve o efeito contrário, com a maioria dos agentes do FSB a começarem a acreditar que Putin tem de facto uma doença grave.”

Vladimir Putin não esteve presente num torneio de hóquei de gelo que o próprio fundou, algo que levantou dúvidas sobre o seu estado de saúde.