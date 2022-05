Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As Forças Armadas da Ucrânia partilharam, na sua conta de Facebook, um áudio dos últimos momentos da tripulação a bordo do Moskva, o navio de guerra russo que atacado com sucesso pela Ucrânia.

“Moskva-1, dois buracos! A hélice parou! O navio está a afundar e deitado de lado“, é possível ouvir um dos tripulantes a dizer no áudio, de acordo com o New York Post. O navio de guerra russo foi atingido no 14 de abril, no Mar Negro, tendo acabado por afundar.

Na gravação, ainda de acordo com o jornal nova-iorquino, o marinheiro informa que um furo no casco do navio, abaixo da linha de água, terá feito com que a embarcação rodasse 30 graus.

Ukrainian military publishes audio from sinking of Moskva cruiser. In the audio, a crew member says that the ship has been hit twice and that it is tilting on its side. Moskva, the flagship of Russia’s Black Sea Fleet, sank on April 14. https://t.co/4a3RjjRpab — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 15, 2022

Não há maneira de chegar aos barcos rebocadores. Estamos a fazer o nosso melhor para salvar a tripulação”, concluiu o tripulante.

O navio de guerra Moskva, construído durante a União Soviética, era um dos principais ativos da frota russa. As forças ucranianas garantiram que o navio tinha sido atingido com mísseis Neptune. Já os russos disseram, na altura, que o naufrágio se deveu a um incêndio a bordo, sem especificar as origens do fogo.