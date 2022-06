O serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, reabriu às 20h00 deste domingo, informou a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Em comunicado, para atualizar o ponto da situação do funcionamento em rede das maternidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a ARSLVT refere que a de Loures era a única cujas urgências tinham previsão de ficar encerradas até às 08h00 de segunda-feira, com o reencaminhamento das utentes para outras maternidades.

No final da manhã deste domingo a ARSLVT tinha indicado à agência Lusa que os “constrangimentos pontuais” seriam “supridos por outras unidades da região, que assegurarão a resposta do SNS”.

A Administração Regional de Saúde informou ainda que foram realizados 146 partos na sexta-feira e no sábado nas maternidades dos 13 centros hospitalares que possuem essa valência, o que afirma atestar “o funcionamento em rede das unidades do Serviço Nacional de Saúde”.

Referia ainda que se mantém em “estreita colaboração” com os ARSLVT, hospitais da região e o centro de orientação de doentes urgente (CODU)/Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para “garantir o normal funcionamento das urgências das maternidades da região em segurança”.

Caso haja necessidade de encaminhar utentes, as equipas hospitalares articulam com o CODU/INEM, no sentido de identificar a unidade que naquele momento tem melhor capacidade de resposta, sublinhava na anterior nota.

Por outro lado, a ARSLVT agradece aos profissionais de saúde que vão assegurar a prestação de cuidados pelo esforço adicional, e apelava também à compreensão dos utentes, “lamentando, desde já, o constrangimento que, apesar de todos os meios disponibilizados, não foi possível ultrapassar”.