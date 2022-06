Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A batalha começou ainda no primeiro mandato de Bruno de Carvalho na liderança do Sporting, tendo os meios de comunicação verde e brancos como principal veículo mas fazendo o seu caminho até à Federação, passou ainda pelo Parlamento depois de uma petição com quase 4.500 assinantes, foi finalmente encarado como um caso pela FPF a partir de 2018, altura em que decidiu criar a CIATN, a Comissão Independente para a Análise dos Títulos Nacionais. Agora, no final do mês, tudo poderá ter uma decisão definitiva entre um de três cenários mas com uma particularidade: aquilo que os leões pediam já caiu por terra.

Recuperando aquilo que estava em cima da mesa, o Sporting defendia que o Campeonato de Portugal, que se realizou entre 1921 e 1938, deveria entrar nas contas dos títulos nacionais dos clubes que ganharam essa prova. Ou seja, apesar de se tratar de uma competição jogada por eliminatórias, existiam apurados através dos Campeonatos Regionais que depois discutiam entre si o troféu nacional. Aliás, os próprios jornais na altura catalogavam os vencedores do Campeonato de Portugal como “campeões nacionais”. Assim, e olhando para os clubes que seriam beneficiados por isso, Sporting e FC Porto passariam a ter mais quatro Campeonatos cada, o Benfica e o Belenenses mais três e Carcavelinhos, Marítimo e Olhanense um.

Em paralelo, essa contabilidade faria com que o Benfica perdesse três títulos e o FC Porto um. Porquê? Porque nesta altura, em 1934, foi criado um Campeonato da Liga, uma espécie de versão experimental do que viria a ser a partir de 1938 o Campeonato Nacional da 1.ª Divisão como hoje conhecemos. Ou seja, e tendo em conta esse carácter experimental e o facto de continuar a ser o Campeonato de Portugal a prova que fechava a temporada, deveria ser esse a vigorar na contabilidade final e não o Campeonato da Liga. Nos exemplos apresentados vigoravam situações semelhantes na Alemanha, em Itália ou nos Países Baixos.

No entanto, aquilo que os pareceres que chegaram à Federação Portuguesa de Futebol defendem apontam para contabilidades distintas, que serão votadas em Assembleia Geral Extraordinária a 29 de junho.

O primeiro parecer, feito por três elementos indicados pela Universidade do Porto e um da Universidade de Lisboa, defende que as equipas vencedoras do Campeonato de Portugal entre 1921/22 e 1933/34 devem ser consideradas campeãs nacionais tal como as que ganharam também o Campeonato da Liga entre 1934/35 e 1937/38, ao passo que os vencedores do Campeonato de Portugal entre 1934/35 e 1937/38 ficam com esses títulos revertidos em Taças de Portugal e não Campeonatos Nacionais.

39 do Benfica (mais dois), 33 do FC Porto (mais três), 21 do Sporting (mais dois), quatro do Belenenses (mais três), um do Boavista, um do Carcavelinhos (mais um), um do Olhanense (mais um) e um do Marítimo (mais um); Taças de Portugal: 27 do Benfica (mais uma), 19 do Sporting (mais duas), 19 do FC Porto (mais uma), cinco do Boavista, três do Sp. Braga, três do V. Setúbal, três do Belenenses, duas da Académica, uma do Beira-Mar, uma do Leixões, uma do V. Guimarães, uma do Estrela e uma do Desp. Aves.

O segundo parecer, feito por Francisco Pinheiro que foi nomeado pela Universidade de Coimbra, tem um cariz mais conservador sem deixar de colocar mais títulos no palmarés. Neste caso, o entendimento é que o Campeonato da Liga foi o antecessor do Campeonato Nacional e que o Campeonato de Portugal foi o antecessor da Taça de Portugal, colocando assim os títulos entre 1921/22 e 1937/38 na Taça de Portugal.

37 do Benfica, 30 do FC Porto, 19 do Sporting, um do Belenenses e um do Boavista; Taças de Portugal: 29 do Benfica (mais três), 22 do FC Porto (mais quatro), 21 do Sporting (mais quatro), seis do Belenenses (mais três), cinco do Boavista, três do Sp. Braga, três do V. Setúbal, duas da Académica, uma do Beira-Mar, uma do Leixões, uma do V. Guimarães, uma do Estrela, uma do Desp. Aves, uma do Carcavelinhos (mais uma), uma do Olhanense (mais uma) e uma do Marítimo (mais uma).

Existe ainda um terceiro cenário possível e que basicamente entronca no chumbo dos dois pareceres em causa, o que manteria todas a contas como estão nesta fase em termos históricos.