Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

A urgência de obstetrícia do Hospital Santa Maria está a funcionar com dificuldades, estando o bloco de partos por vezes cheio. A situação foi confirmada ao Observador por fonte hospitalar que ressalvou, porém, que a urgência permanece aberta.

“Circunstancialmente o bloco de partos está cheio, mas daqui a uma hora pode ter vagas”, ilustrou a fonte, que admitiu, contudo, que o Santa Maria está a enfrentar “maior pressão nestes dias”.

A agência Lusa dá conta de que a situação terá tido início por volta das 17h desta terça-feira.

A urgência obstétrica do Hospital Santa Maria tem estado a receber um maior fluxo de grávidas nos últimos dias, na sequência do encerramento de vários blocos de partos em hospitais de todo o país, como o Hospital Beatriz Ângelo (Loures), o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, o Hospital de Setúbal, o Hospital de Braga e o Hospital de Portimão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

SIM denuncia situação semelhante no Garcia de Orta e Amadora/Sintra. “Mentira tem perna curta”, diz Roque da Cunha

O presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, confirmou a situação ao Observador, citando informação disponibilizada ao INEM através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que dá conta de que, atualmente, não há vaga na maternidade do Hospital Santa Maria.

Não tendo qualquer prazer nesta denúncia, [o Sindicato] deixa um apelo pungente para que as grávidas possam ser informadas quais os hospitais a que não devem recorrer, já que a informação que é transmitida ao INEM não é transmitida à população em geral”, disse Roque da Cunha em declarações ao Observador.

Para além da situação de “contingência” no Santa Maria, o presidente do SIM acrescentou ainda que as urgências obstétricas do Hospital Garcia de Orta e do Hospital Fernando Fonseca (Amadora/Sintra) estão em situação semelhante.

Contactada pelo Observador, fonte do Garcia de Orta explicou que neste momento não há constrangimentos na urgência obstétrica daquele hospital mas que, como a urgência vai encerrar durante a noite por falta de médicos (das 20h às 08h30), “é provável” que o sistema já esteja a reencaminhar as grávidas para outros hospitais — nomeadamente o Centro Hospitalar de Setúbal e o Centro Hospitalar Barreiro/Montijo.

O Hospital Amadora/Sintra ainda não respondeu às tentativas de contacto do Observador.

Roque da Cunha fala numa “política de ocultação em relação à realidade que se está a passar nos blocos de partos da Área Metropolitana de Lisboa”. É uma situação anormal, particularmente quando o diretor do departamento transmite ao poder político que o Hospital Santa Maria ainda pode receber muitas parturientes”, afirma. “Mais uma vez, a mentira tem perna curta.”