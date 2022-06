Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O discurso diário de Volodymyr Zelensky incidiu sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia, tendo o Presidente da Ucrânia dito que o país está “a um passo” de isso acontecer. “A única coisa que resta é esperar pela decisão do Conselho Europeu na próxima semana”, declarou.

“Os valores ucranianos são valores europeus. Os hábitos democráticos ucranianos ainda não perderam o seu poder”, sublinhou, acrescentando que a aproximação do país à União Europeia não é “apenas positiva” para a Ucrânia: “Esta é a maior contribuição para o futuro da Europa em muitos anos“.

E quero enfatizar que a integração europeia da Ucrânia não é algo puramente político, não é algo separado da vida das pessoas comuns. Pelo contrário. Quanto mais próximos estivermos de outros países europeus, mais oportunidades teremos para garantir a todos os ucranianos uma vida moderna e próspera”, acrescentou.

O Chefe de Estado considera que um outro acontecimento marca igualmente esta sexta-feira — nas palavras de Zelensky é “interessante” a forma “como o curso da história escolhe o momento para decisões importantes”: o governo da Ucrânia aboliu o acordo sobre o regime de isenção de visto com a Rússia, que entrará em vigor a partir de 1 de julho. “A própria Rússia fez de tudo para destruir quaisquer laços com a Ucrânia. Pois bem, estamos a fazer tudo para tornar os nossos laços com a Europa tão fortes quanto possível”.

Zelensky fez ainda um balanço da semana que definiu como “extremamente útil para a Ucrânia”, salientando a visita desta sexta-feira de Boris Johnson a Kiev, com o qual discutiu a situação na linha da frente e formas de alcançar a vitória, a libertação da médica “Tayra” — capturada a 16 de março pelas tropas russas — e a ajuda militar dos Estados Unidos.