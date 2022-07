Um total de 1.450 novas bolsas de doutoramento vai ser atribuído pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) no âmbito do concurso de 2022 cujos resultados provisórios foram esta quinta-feira divulgados.

O número de bolsas aprovadas para financiamento em 2022 é idêntico ao que foi proposto em 2021 (mas posteriormente corrigido para 1.454 após contestação de candidatos).

As bolsas, que têm uma duração de quatro anos, destinam-se a conferir o grau académico de doutor por universidades portuguesas ou estrangeiras a candidatos envolvidos em trabalhos de investigação científica. Para receberem o subsídio, concedido mensalmente, os bolseiros não podem exercer outra atividade remunerada.

Os candidatos podem contestar os resultados divulgados em sede de audiência prévia até 11 de agosto. Os resultados finais serão publicados em outubro, decorridos seis meses sobre o fim do prazo para apresentação de candidaturas.

O concurso deste ano teve uma taxa de aprovação de 46%, sendo que a maioria dos candidatos aprovados para bolsa voltou a ser constituída por mulheres (58%) e portugueses (76%).

A seleção foi feita por 424 avaliadores tendo em conta o mérito do candidato, do plano de trabalhos, da instituição de acolhimento e dos orientadores, com o número de bolsas a atribuir por cada painel de avaliadores a ser fixado pela FCT com base, nomeadamente, em “orientações de política científica para Portugal em contexto europeu”.

O concurso da FCT de bolsas de doutoramento tem uma periodicidade anual.

A Fundação para a Ciência e Tecnologia é a principal entidade, na dependência do Governo, que subsidia a investigação científica em Portugal.