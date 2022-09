Carlos Moedas até se tinha oferecido para mediar as negociações entre o líder do seu partido — e da oposição ao Governo — e o primeiro-ministro, mas com António Costa a vir a público garantir que as conversas com Luís Montenegro vão no bom caminho (com uma eventual solução já no final do próximo ano), Moedas bate o pé e repete que “não abdica de lugar à mesa”. Se não for chamado a estar presente? Garante que se sentará à mesa, mesmo que não seja convidado.

“Não prescindo de lugar à mesa. Não fui convidado para esse lugar, mas quem me conhece sabe que sou bem capaz de lá aparecer e de me sentar se não me convidarem”, disse o presidente da Câmara de Lisboa na noite desta quarta-feira na Grande Entrevista da RTP3.

Moedas considera “normal” que a “discussão esteja a acontecer entre o primeiro-ministro e o líder da oposição”, diz que “em 2023 não se pode continuar sem decisão” e pressiona o Governo: “Tem todas as condições para lançar a avaliação ambiental estratégica, deve lançá-la na próxima semana ou dentro de duas semanas”.

Questionado sobre a solução de Santarém para o futuro aeroporto, Carlos Moedas lembra que sendo um “aeroporto internacional de Lisboa tem que estar a uma distância razoável”. “O aeroporto da Portela ainda vai ter que durar muito, temos que investir no aeroporto da Portela”, frisou o autarca que aponta as falhas que têm acontecido no aeroporto como resultado do desinvestimento na infraestrutura.

