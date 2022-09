Nas últimas 24 horas, morreram pelo menos cinco oficiais nomeados pela Rússia em territórios ocupados no sul da Ucrânia. Os casos ocorreram em Lugansk, Kherson e Berdiansk, zonas sob ocupação russa separadas por centenas de quilómetros.

As autoridades separatistas apoiadas pela Rússia estão a responsabilizar a Ucrânia, no entanto, até agora, Kiev não assumiu responsabilidade pelas mortes. Os casos surgem numa altura em que as forças ucranianas fizeram vários avanços numa contraofensiva para recuperar vários territórios sob controlo do exército russo.

Explosão em Lugansk

Um polícia da autoproclamada República Popular de Lugansk (LPR), apoiada pela Rússia, divulgou no canal de Telegram a morte de Sergey Gorenko, procurador-geral da região separatista, e do adjunto, Yekaterina Steglenko. Os dois homens morreram devido a uma explosão que esta sexta-feira abalou o escritório de Gorenko.

