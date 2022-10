Marcelo Rebelo de Sousa vai desafiar Assembleia da República a “reapreciar” a lei das incompatibilidades. Nos próximos dias, o Presidente da República vai “dirigir uma mensagem” ao Parlamento a suscitar a questão na expectativa de que os deputados esclareçam de uma vez por todas eventuais dúvidas.

A informação foi avançada pelo próprio em declarações aos jornalistas, à margem de uma ação institucional em Belém, Lisboa. De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, “se há dúvidas, se se entende que legislação deve mudar, se durante décadas parlamento e Governo não entenderam que era necessário ou tomaram iniciativas consideradas tímidas ou insuficientes”, então o Parlamento deve pronunciar-se sobre a questão.

As declarações de Marcelo têm de ser interpretadas como uma pressão clara sobre os socialistas uma vez que o PS dispõe de uma clara maioria para mudar a lei caso entenda que a lei tem de ser mudada — além disso, já tinha sido o PS a aprovar a última versão da lei em vigor.

Mais a mais, a intervenção do Presidente da República surge numa altura que se sucedem casos de incompatibilidades a envolver membros do atual Governo, com Ana Abrunhosa e Pedro Nuno Santos à cabeça — sendo que a bancada parlamentar socialista e o próprio Executivo já vieram recusar qualquer tipo de incompatibilidade, contestando a interpretação que é feita da lei.

Entretanto, esta tarde, além da pressão de Marcelo Rebelo de Sousa, também André Ventura já veio propor um debate potestativo sobre a lei das incompatibilidades.