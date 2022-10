A TAP deverá pagar entre 3,8 e 4 milhões de euros de renda anual pela sua nova sede, num edifício no Parque das Nações, em Lisboa, noticia esta terça-feira o Jornal de Negócios citando uma “fonte conhecedora do processo”.

A possibilidade de a TAP mudar de instalações foi inicialmente tornada pública em maio deste ano pela agência Lusa, citando um comunicado interno da Comissão de Trabalhadores da empresa, no qual se explicava que a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, estava a ponderar a mudança das instalações da sede, para um edifício arrendado, devido à necessidade de obras na atual sede.

Seria, portanto, mais barato mudar para uma sede arrendada durante “três ou quatro anos” do que realizar as obras na sede, orçamentadas em cerca de 40 a 50 milhões de euros, uma vez que dentro de poucos anos todas as instalações se mudariam para Alcochete, para o novo aeroporto, como se lia nesse comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em julho, o jornal Eco noticiou que a TAP se mudaria para o Edifício Báltico, na zona lisboeta do Parque das Nações, onde atualmente se encontra instalada a sede dos CTT — que deverão sair para um edifício mais pequeno devido ao modelo de trabalho híbrido recentemente adotado. Atualmente, os CTT pagavam uma renda de cerca de 5 milhões de euros.

Segundo avança agora o Jornal de Negócios, o objetivo da liderança da TAP era ter o processo concluído ainda este ano, mas a transferência da sede está atrasada: só deverá estar feita depois do primeiro trimestre de 2023, diz o jornal.

O mesmo jornal dá conta de que a Comissão de Trabalhadores e os sindicatos estão envolvidos nas negociações com a empresa para que a nova sede tenha as condições exigidas pelos trabalhadores, incluindo estacionamento, refeitório e uma creche que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, como existe atualmente, e que é fundamental para os pilotos e tripulantes dos aviões.

Ao Jornal de Negócios, a TAP disse que ainda não foi assinado qualquer contrato.