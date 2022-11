A Coreia do Norte reiterou, esta segunda-feira, a ideia de que não forneceu armas nem munições à Rússia, contrariando às informações que têm sido avançadas pelos Estados Unidos — que dão conta de um número “significativo” de armamento norte-coreano vendido a Moscovo.

Num comunicado do Ministério da Defesa norte-coreano, Pyongyang disse “querer tornar claro que nunca teve qualquer ‘acordo de compra de armas’ com a Rússia”. “Não temos nenhum plano de ter um no futuro”, acrescentou.

Criticando o que diz ser os “rumores” propagados pelos Estados Unidos, a Coreia do Norte denunciou que, com estas movimentações, Washington “está a tentar manchar a imagem” do país no seio da comunidade internacional.

“É uma conspiração contra a Coreia do Norte”, afirmou o Ministério da Defesa norte-coreano no comunicado.

Na semana passada, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, acusou a Coreia do Norte de vender um “número significativo” de munições à Rússia, o que era um sinal do quão forte era o apoio de Pyongyang a Moscovo.