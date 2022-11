Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Dia da Mãe comemora-se na Rússia a 27 de novembro e foi precisamente essa a data escolhida por um conjunto de mães de soldados russos para — em conjunto com os membros da Resistência Feminista Anti-guerra (FAR) — lançar uma petição online para “exigir a retirada das tropas da Ucrânia e o regresso dos soldados a casa”. O objetivo é chegar às cinco mil assinaturas e a meio da tarde quase 3.000 pessoas tinham assinado a petição.

“Tudo o que acontece na Ucrânia e na Rússia não pode deixar de emocionar os nossos corações. Independentemente da nossa nacionalidade, religião ou condição social, nós — as mães da Rússia — estamos unidos por um desejo: viver em paz e harmonia, criar nossos filhos sob um céu de paz e não ter medo do seu futuro”, lê-se na página da iniciativa que é dirigida à presidente do Comité de Política Social do Conselho da Rússia, Inna Yuryevna, à responsável da pastas da Família, Mulheres e Crianças no país Ostanina Alexandrovna.

As mães, que reconhecem estar “numa posição difícil e vulnerável neste momento”, afirmam que “apesar de todas as promessas de apoio do Estado o nível de vida está a diminuir”: “A pobreza bate à porta da grande maioria das famílias russas”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.