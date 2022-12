Morreu Maxi Jazz, vocalista dos Faithless, aos 65 anos

Os colegas de coletivo também lembram como era um “letrista brilhante, um DJ, Budista, uma magnífica presença de palco, amante de carros, falador interminável, uma pessoa bela, bússola moral e génio”.

Maxi Jazz integrava os Faithless desde a fundação, em 1995. Um ano depois foi lançado o primeiro álbum, Reverence, e o mais recente saiu em 2020, All Blessed. Do portefólio da banda britânica de música eletrónica fazem parte temas como “Insomnia”, “God is A Dj” ou “Muhammed Ali”. Os Faithless marcaram presença nalguns dos maiores festivais de música, incluindo em Glastonbury.

Segundo a Sky News, não foi divulgada a causa da morte do artista.

Maxi Jazz (nome artístico de Maxwell Fraser) nasceu em Brixton, Inglaterra, em 1957 e além da participação nos Faithless também enveredou por uma carreira a solo. Liderou outras bandas como Maxi Jazz e The E-Type Boys.

Fez digressão com os UB40, que no Twitter lembraram como era um “tipo encantador” que “desapareceu cedo demais”. “Mas finalmente Maxi podes descansar”, dizem.

A lovely guy, again who has gone too soon, but finally Maxi you can get some sleep.

R.I.P Maxi

Big Love

UB40

— UB40 (@UB40OFFICIAL) December 24, 2022