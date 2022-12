Siga o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

A Rússia está pronta para negociar com todas as partes envolvidas no conflito da Ucrânia, disse, em entrevista ao canal estatal russo Rossiya 1, Vladimir Putin. O obstáculo, acrescentou o Presidente da Rússia, são os outros: Kiev e os seus aliados ocidentais é que se recusam a negociar “soluções aceitáveis”.

“Estamos prontos para negociar com todos os envolvidos sobre soluções aceitáveis, mas isso é com eles — não somos nós que nos recusamos a negociar, são eles”, afirmou, citado pelo jornal inglês The Guardian.

Ainda assim, Vladimir Putin reforçou que a Rússia está a ir na “direção certa” na Ucrânia, considerando que o que está em causa é a defesa dos interesses nacionais, em perigo devido ao Ocidente, liderado pelos Estados Unidos. “Acredito que estamos a agir na direção certa, estamos a defender os nossos interesses nacionais, os interesses dos nossos cidadão, do nosso povo. E não temos outra escolha a não ser proteger os nossos cidadãos.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No mesmo dia, a propósito das novas declarações sobre a possibilidade de negociações, o conselheiro presidencial da Ucrânia, Mykhailo Podolyak, já veio dizer que Vladimir Putin “precisa voltar à realidade”. Isto porque é “óbvio” que a Rússia “não quer negociações, mas tenta evitar responsabilidades”, escreveu na rede social Twitter.

Putin needs to come back to reality.

1. Russia single-handedly attacked Ukraine and is killing citizens. There are no other "countries, motives, geopolitics"

2. Russia doesn’t want negotiations, but tries to avoid responsibility. This is obvious, so we are moving to the Tribunal. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 25, 2022

Não é a primeira vez que Vladimir Putin se mostra “disposto” a negociar com a Ucrânia. Um dia depois da visita do Chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, aos Estados Unidos, na quinta-feira, 22 de dezembro — foi a sua primeira saída oficial do país, desde que começou a guerra —, o Presidente russo declarou que Moscovo iria lutar pelo fim da guerra, processo que levaria, no entanto, “algum tipo de negociação na via diplomática”.

“O nosso objetivo não é girar o volante do conflito militar, mas, pelo contrário, acabar com esta guerra“, disse Putin. “Vamos nos esforçar para acabar com isto, e quanto mais cedo melhor, é claro”, afirmou, citado pela Reuters.

No entanto, não foram dadas provas reais desta vontade de chegar a um entendimento. Putin não mostrou que está “disposto a negociar”, afirmou na altura John Kirby, porta-voz da Casa Branca. “Pelo contrário”, até:

“Tudo o que ele está a fazer em terra e no ar revela um homem que deseja continuar a impor violência ao povo ucraniano”, disse, citado pela mesma agência de notícias.