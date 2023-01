Em atualização

Milhares de professores de todo o país estão este sábado concentrados em Lisboa, numa manifestação em defesa da escola pública e contra as propostas de alteração dos concursos.

A manifestação é convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), mas conta com centenas de professores não sindicalizados. André Pestana, coordenador nacional do STOP, diz que estão 100 mil pessoas na manifestação — número que, no seu entender, poderá aumentar porque ainda existem autocarros a chegar a Lisboa.

Os docentes estiveram concentrados no Marquês de Pombal e seguiram, pouco depois das 15h00, para a Praça do Comércio, no centro da capital. Os números divulgados à Lusa pela oficial responsável pelo policiamento da iniciativa contrastam com os que foram avançados pelo STOP: as autoridades dizem que se encontram na marcha até à Praça do Comércio mais de 20 mil pessoas.

Ao som de tambores e de buzinas, os professores levantam lenços brancos para dizer “adeus ao senhor ministro” e exibem cartazes a pedir dignidade pela profissão, pela escola pública e pelo acesso ao topo das carreiras.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador nacional do STOP, André Pestana, disse que a luta dos professores é pela defesa da escola pública e reúne também pessoal não docente, todos na exigência de uma “escola pública de qualidade e de excelência”.

Para o sindicalista, esta contestação — que deverá aumentar na próxima semana, depois de declarações do ministro da Educação, João Costa, na sexta-feira, manifestando-se preocupado com a desproporcionalidade da greve convocada pelo STOP e admitindo a possibilidade de recorrer a serviços mínimos — é também “uma luta pelos alunos”.

“Ministro, escuta, a escola está em luta”, “não à municipalização” e “unidos pela educação” são algumas das palavras de ordem dos milhares de participantes no protesto. Paulo Brasil, professor de inglês há mais de 30 anos em Setúbal, disse que o descontentamento é “cada vez maior”, lamentando que “as atuais condições de trabalho não façam uma escola pública de qualidade”. “Não se consegue chegar às necessidades de todos os alunos”, acrescentou.

Autocarros com professores foram revistados? Autoridades negam operações direcionadas

O sindicato STOP disse que “mais de 100 autocarros com professores” que se dirigiam à manifestação em Lisboa foram “revistados”. Nas redes sociais surgiram publicações parecidas, que davam conta de que as forças de segurança estariam a forçar os autocarros a parar.

A GNR e a PSP negam essas alegações de fiscalizações específicas que visavam a deslocação de docentes. Em comunicado, a GNR explicou que “executou durante toda a manhã a sua atividade diárias no âmbito da fiscalização rodoviária”. “Poderão ter sido aleatoriamente fiscalizados veículos pesados de passageiros, tais como outros veículos”, acrescentou.

Porém, a Guarda Nacional Republicana alerta que as alegações de que as operações visavam as “deslocações de professores” não correspondem “à verdade”. “As fiscalizações são completamente aleatórias“, frisa a GNR. Também a PSP, numa nota enviada à Lusa, desmentiu ter “fiscalizado os veículos em que os manifestantes se fizeram transportar”.

Catarina Martins solidária com luta “justíssima” dos professores

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, mostrou-se solidária com “a luta dos professores”, que considerou “justíssima” e uma “luta pela escola” e pelo futuro coletivo do país. Justificando o apoio, a responsável fez um “retrato” das escolas, tipificado numa professora de 45 anos, “com um salário que não chega para pagar a gasolina para ir para a escola onde foi contratada, que não consegue pagar a renda, com um bloqueio no acesso aos escalões e que se vê com imenso trabalho burocrático”.

As escolas, acrescentou, têm cada vez menos profissionais face às necessidades, e os alunos não têm apoio, o que faz com que a vida dos professores seja “uma corrida de obstáculos permanente”. “Estas professoras e professores estão a lutar por um direito ao ensino, fundamental no nosso país”, disse Catarina Martins à Lusa, considerando que é tempo de se deixarem as promessas e de se agir “rapidamente” para que as escolas tenham condições.

A coordenadora do Bloco de Esquerda disse saber que há pais e mães preocupados por alunos não terem aulas devido à greve que decorre, mas acrescentou que se há tantas turmas que não têm professores a muitas disciplinas “é porque a vida nas escolas ficou tão difícil que o país já não consegue contratar os professores de que precisa”.

E se esta luta agora está a criar alguma instabilidade, o que cria mesmo uma instabilidade permanente é a falta de uma política que proteja a escola pública e quem está aqui a lutar está a lutar por essa escola”, disse.

Questionada sobre a possibilidade de o Governo recorrer a serviços mínimos no âmbito das greves dos professores, Catarina Martins considerou que o direito à greve não deve ser limitado e disse que as greves têm regras, que devem ser respeitadas. “E se há algum problema pontual, ele não deve ser confundido com a gigantesca maioria dos professores, que estão a fazer a luta como a devem fazer, uma luta democrática”, referiu.

CONFAP fala em “consequências gravíssimas”

Mariana Carvalho, a presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), disse que “compreende os professores”, que “devem fazer o que consideram necessário para fazer as suas revindicações”. Ainda assim, a CONFAP discorda do “modo como as coisas estão a decorrer” e apela “ao diálogo”.

Em declarações à SIC Notícias, Mariana Carvalho mostrou-se preocupada com o impacto da greve de professores nos alunos. Após três anos de pandemia, era suposto a escola “entrar num período de normalidade, mas isso não se verifica”. “Isto de normalidade não tem nada”, acrescentou, dando conta da existência de “famílias ansiosas”, que não sabem onde deixar as crianças.

Todos estamos a sofrer consequências gravíssimas com isso.”

Questionada sobre se a CONFAP já tinha recebido relatos de pais em risco de despedimento devido ao facto de terem de faltar ao trabalho por não terem onde deixar os filhos, Mariana Carvalho disse que sim: “Temos muitos casos. E são mesmo muitos. Não é um, nem dois, nem três”.

A confederação dá ainda conta da existência de “pais muito desesperados porque não sabem o que devem fazer”, uma vez que “do ponto de vista legal não é claro” se essas faltam podem ser justificadas. Os alunos numa situação “mais crítica” são, no entender da CONFAP, os que estão “no quarto ano” porque estavam no primeiro ano quando começou “a pandemia”. A situação dos alunos do 12.º ano também não é fácil porque não “sabem se vão fazer as matérias todas” e têm que fazer os exames de acesso ao ensino superior, se assim entenderem.

A manifestação deste sábado é a segunda na capital no período de um mês, tendo a primeira reunido mais de 20 mil professores, segundo estimativas do sindicato.