A manhã do 328.º dia de conflito na Ucrânia ficou marcada pela demissão de Oleksiy Arestovych, conselheiro do Presidente da Ucrânia. Arestovych viu-se envolvido em controvérsia depois de declarar erradamente que um sistema de defesa anti-aéreo ucraniano tinha abatido o míssil russo Kh-22, o mesmo que atingiu um prédio residencial na cidade de Dnipro, provocando a morte de 44 civis.

Ao início da tarde, as autoridades ucranianas anunciaram que as buscas pelos desaparecidos no prédio residencial chegaram ao fim. Além dos 44 mortos (seis deles crianças), foram registados 79 feridos e 20 pessoas continuam desaparecidas.

