Uma sondagem da Intercampus divulgada esta quinta-feira pelo Correio da Manhã e o Jornal de Negócios mostra um cenário político diferente face àquele que saiu das últimas legislativas. Se as eleições fossem hoje, o PS continuaria a vencê-las com 23,4%, mas o PSD morderia os calcanhares aos socialistas, reunindo 22,8% das intenções de voto.

Apesar de os sociais-democratas não conseguirem vencer os socialistas, a direita coligada conseguiria ultrapassar a esquerda. A sondagem dá 11,6% das intenções de voto ao Chega, 7,4% à Iniciativa Liberal e 0,9% ao CDS-PP. Juntos, os quartos partidos reuniriam 42,7% das intenções de voto.

Em comparação direta, a esquerda junta conseguiria 35,8%. Além dos 23,4% do PS, o Bloco de Esquerda obteria 4,8% dos votos, a CDU 3,9%, o PAN 2,4% e o Livre 1,3%.

Esta sondagem da Intercampus não é a primeira a dar vantagem aos partidos direita — isso já aconteceu no outono. No entanto, os partidos deste espetro político conseguiram aumentar a distância face à esquerda, isto num momento em que o líder do PSD, Luís Montenegro, tem sido confrontado com uma possível aliança com o Chega.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O que também se destaca nesta sondagem é a aproximação do PSD ao PS. De acordo a Intercampus, este é a menor diferença (de 0,6 pontos percentuais) é “alguma vez alcançada” nesta sondagem.

Comparativamente à última sondagem da Intercampus, o Chega é o partido que mais sobe, obtendo mais 2,6 pontos percentuais face ao último estudo de opinião. A Iniciativa Liberal, que trocou recentemente de líder, também regista uma subida (mais 1 ponto percentual). A CDU também verifica um aumento (mais 0,8 pontos percentuais), assim como o CDS (mais 0,3 pontos percentuais).

Em contrapartida, o PS e o PSD registam uma queda face ao último estudo de opinião da Intercampus. Os socialistas caem 2,9 pontos percentuais, enquanto os sociais-democratas 2,1. O Bloco de Esquerda também regista uma descida na ordem dos 1,5 pontos percentuais, tal como o PAN e o Livre (ambos com menos 0,7 pontos percentuais).

A sondagem contou com 602 entrevistas realizadas através de entrevistas telefónicas entre 3 a 10 de fevereiro de 2023.