Um jovem de 18 anos morreu, esta quarta-feira, após ser atropelado por um comboio na estação de São João do Estoril, concelho de Cascais.

À Rádio Observador, o segundo comandante dos Bombeiros do Estoril, Bruno Carvalho, revelou que o atropelamento foi acidental. O óbito foi declarado no local e a circulação na Linha de Cascais está cortada em ambos os sentidos.

O maquinista do comboio, explicou a mesma fonte, precisou de receber assistência por se encontrar em estado de choque. Não foi, no entanto, necessário transportar o homem para o hospital.

No local, estão três veículos e oito operacionais dos Bombeiros Voluntários do Estoril, o INEM, a PSP e as Infraestruturas de Portugal.