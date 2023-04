A casa real está em contagem decrescente para a coroação de Carlos III e nesta primeira semana de abril o Palácio de Buckingham divulgou várias novidades. Além do convite para a cerimónia que terá lugar na Abadia de Westminster e de um novo retrato dos Reis, foram também divulgados os nomes dos pajens de honra que vão assistir Carlos e Camilla. Este será um papel de destaque na coroação, uma vez que os pajens formarão parte do cortejo que vai percorrer a Abadia.

Já se sabe que a cerimónia de coroação, que está marcada para o próximo dia 6 de maio, terá a duração de uma hora e contará com cerca de dois mil convidados. Agora sabemos também que o Rei e a rainha serão assistidos por quatro pajens de honra cada um e que decidiram homenagear as suas famílias e círculo de amigos íntimos com a escolha dos pequenos ilustres para este papel. Os pajens de honra do Rei serão o príncipe George, Lord Oliver Cholmondeley, Nicholas Barclay e Ralph Tollemache. Já os pajens de honra da rainha serão os seus três netos, Gus e Louis Lopes e Freddy Parker Bowles, e ainda o seu sobrinho neto, Arthur Elliot.

Ser pajem de honra é, por norma, uma distinção dada a jovens filhos homens de membros da nobreza e da alta burguesia britânica e também, muito especialmente, filhos de altos funcionários da casa real. O papel é válido durante dois ou três anos e as funções incluem também estar presente em outras cerimónias solenes, como a cerimónia de abertura do parlamento britânico, uma vez que é necessária a sua ajuda para carregar o pesado manto do monarca, segundo explica a Tatler, e também na cerimónia da Ordem da Jarreteira, acrescenta a Hello. No dia da coroação caberá aos pajens segurar as caudas dos mantos dos Reis enquanto percorrem a Abadia de Westminster.

Nas tradições e cerimónias da realeza britânica nada é deixado ao acaso e os pajens de honra deverão ter um traje especial. Manda a tradição que usem um “fato escarlate” com renda dourada, “punhos em veludo azul” e um colete em cetim branco com renda dourada, assim como calças brancas, luvas brancas, sapatos negros com fivela, uma espécie de lenço de pescoço em renda e folhos, de acordo com o livro oficial de trajes de Lord Chamberlain, citado pela Tatler. Falta ainda mencionar os acessórios, como uma pequena espada cerimonial e um “chapéu de três bicos” que deverá estar adornado com uma pena escarlate e também com uma “presilha e botão adornado com um laço de ouro”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas afinal quem são as pessoas que terão este papel de grande destaque na cerimónia que vai coroar Carlos e Camilla?

O príncipe George

É neto do atual Rei e ele próprio um futuro monarca. O filho mais velho dos príncipes de Gales, William e Kate, tem nove anos (completará 10 anos no dia 22 de julho) e é agora o segundo na linha de sucessão ao trono britânico. O príncipe George já tinha exercido o papel de pajem duas vezes em 2018. Primeiro no casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, em maio, quando fez parte do cortejo que acompanhou a noiva ao altar, vestido com um mini uniforme. Depois, em outubro, no casamento da princesa Eugenie com Jack Brooksbank. Os irmãos mais novos, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, que têm sete e quatro anos, respetivamente, também deverão estar presentes na cerimónia. Não será a primeira vez que os três irmãos aparecem juntos em eventos oficiais. Já os vimos a acenar ao público nas celebrações do jubileu de Platina de Isabel II, em junho de 2022.

Lord Oliver Cholmondeley

Tem 13 anos e é filho de David, marquês de Cholmondeley, o atual secretário privado do Rei. A distinção de pajem de honra está a tornar-se uma tradição de família uma vez que em 1974 o marquês, quando ainda era earl de Rocksavage, foi pajem de honra da Rainha Isabel II. Anos mais tarde, tornou-se Lord Great Chamberlain, entre 1990 e 2022, a figura encarregue do Palácio de Westminster. A tradição de proximidade com a monarquia também tem uma linhagem do lado mãe do jovem Oliver. A avó materna da marquesa de Cholmondeley, Lady Elizabeth Lambart, foi uma das damas de honor da Rainha Isabel II no seu casamento com o príncipe Filipe, em 1947. Os marqueses têm mais dois filhos — Oliver tem um irmão gémeo, Alexander, que é earl de Rocksavage, e uma irmã mais nova, lady Iris, que nasceu em 2016. A família vive em Houghton Hall, em Norfolk, na mesma zona onde se situa a casa de campo dos príncipes de Gales, Anmer Hall, de quem são amigos próximos.

Ralph Tollemache

É o filho mais velho dos honoráveis Edward e Sophie Tollemache, nasceu em 2010 e é o mais velho de três irmãos, depois dele nasceram Theo James, em 2013, e Stella Isabel Dinah, em 2017. Edward, o pai do novo pajem, é afilhado do Rei Carlos, filho mais velho e herdeiro do 5º barão Tollemache e também foi pajem da Rainha Isabel II entre 1988 e 1990. Já Sophie é filha do locutor Iain Johnstone. O Rei, que na altura era ainda príncipe de Gales, esteve presente no seu casamento, em 2007. O casal vive numa mansão que está na família há mais de 500 anos, Helmingham Hall, em Sufolk.

Nicholas Barclay

Tem 13 anos e é filho de Rose Trouton e Piers Barclay. Rose é afilhada do Rei Carlos e um dos três filhos de Sarah Troughton, que é prima em segundo grau do Rei, ou seja, o seu avô materno era irmão da rainha mãe, avó de Carlos III. Sarah é Lord-Lieutenant do Wilshire, a representante do Rei naquele condado no sudoeste de Inglaterra. Entre 1990 e 2000, foi dama de companhia da duquesa de Kent. Em 2013, a Rainha Isabel II nomeou-a Comandante da Ordem de St. John, e em 2021 tornou-se Dama da mesma ordem. Já em 2022, foi uma das seis mulheres escolhidas para damas de companhia da rainha Camilla, de quem é também uma amiga próxima.

Gus e Louis Lopes

Do lado da rainha Camilla, os pajens são todos familiares próximos. Sabe-se aliás, desde o final de fevereiro, que os netos da rainha vão integrar a cerimónia da coroação. Gus e Louis são os filhos da sua filha Laura e do marido, Harry Lopes. Os pequenos pajens são gémeos, nasceram em 2009, e têm uma irmã mais velha, Eliza, que também já participou num grande evento real. Foi dama de honor no casamento de William e Kate e vimo-la na varanda do Palácio de Buckingham ao colo do então príncipe Carlos.

Freddy Parker Bowles

Também é neto de Camilla, mas do lado do seu filho, Tom Parker Bowles com a ex-mulher, Sara Buys. Freddy nasceu em 2010 e tem uma irmã mais velha, Lola. A família da rainha consorte tem mantido um perfil discreto e este será um momento de grande exposição mediática, embora toda a família tenha marcado presença no funeral da Rainha Isabel II.

Arthur Elliot

Tem 10 anos e é o filho mais velho do sobrinho de Camilla, o empresário Ben Elliot e da mulher deste, Mary-Clare. Ben é um dos três filhos da irmã da rainha, Annabel Elliot e do marido Simon Elliot, que morreu no passado mês de março. Ben, o pai do novo pajem, é um nome do mundo empresarial e também da política. Foi co-fundador da empresa de serviços de conciergerie de luxo Quintessentially e, entre julho de 2019 e setembro de 2022, foi co-chairman do Partido Conservador, nomeado por Boris Johnson para o cargo. Demitiu-se quando Liz Truss lhe sucedeu, como líder do partido e primeira-ministra.

Para quem se questiona por que será que o príncipe George é o único neto do Rei a assumir o papel de pajem na cerimónia da coroação, a resposta estará, provavelmente, na idade. O príncipe Louis, filho mais novo do príncipe William, terá cinco anos na data da celebração e o príncipe Archie, filho mais velho do príncipe Harry, completará quatro anos no próprio dia da coroação. São ambos muito novos para a responsabilidade que a distinção impõe.