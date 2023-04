O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a primeira estimativa rápida sobre o crescimento do PIB no primeiro trimestre do ano, que os economistas esperam ter-se situado entre 1% a 2,3% em termos homólogos.

De acordo com os economistas do ISEG, NECEP – Católica Lisbon Forecasting Lab e Fórum para a Competitividade a economia portuguesa cresceu entre 1% a 2,3%, em termos homólogos, no primeiro trimestre de 2023. De acordo com a última folha de conjuntura do ISEG, o Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento homólogo entre 1,9% a 2,3%, apontando para um valor central de 2,1%, no arranque do ano.

A estimativa dos economistas daquela instituição universitária corresponde a um crescimento em cadeia (face ao trimestre anterior) de 1% a 1,4%, com um valor central de 1,2%.

Por seu lado, o NECEP – Católica Lisbon Forecasting Lab aponta para um crescimento homólogo de 1,4% e em cadeia de 0,5%, ainda que assinale que “esta estimativa encerra uma enorme incerteza já que os dados são algo contraditórios, com o indicador diário do Banco de Portugal a sugerir uma forte expansão, mas os volumes de negócios no retalho e nos serviços a sinalizarem um crescimento modesto”.

Já o Fórum para a Competitividade estima uma expansão do PIB em termos homólogos entre 1% a 1,3% e em cadeia entre 0,1% a 0,4%. Segundo os dados do INE, o PIB registou no quarto trimestre de 2022, um crescimento homólogo de 3,2% e em cadeia de 0,3% em volume.

No primeiro trimestre do ano passado, a economia cresceu em termos homólogos 11,9%. Para a totalidade do ano, o Governo prevê um crescimento de 1,8%.