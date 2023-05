Um montanhista norte-americano morreu esta segunda-feira no Nepal, durante a escalada do Monte Evereste. A embaixada dos Estados Unidos da América no Nepal confirmou, no dia seguinte, a morte de Jonathan Sugarman, sem contudo especificar os detalhes da sua morte.

O homem, já reformado, fora professor universitário, e atualmente residia em Seattle.”As nossas condolências vão para a sua família e amigos”, afirmou a embaixada, segundo a NBC News. “A embaixada está em contacto com a família do Dr. Sugarman assim como com as autoridades locais.”

A associação International Mountain Guides explicou, de acordo com a NPR, que o antigo professor não morreu vítima de um acidente relacionado com a escalada do Monte Evereste, nem com o agravar das condições meteorológicas. “O resto da equipa de escalada da Internacional Mountain Guides está a dar-se bem dentro do expectável e dadas as circunstâncias”, afirmou o CEO da associação. A viagem até ao topo do Monte Evereste terá começado no sábado, ainda segundo a International Mountain Guides.

Jonathan Sugarman morreu no Acampamento 2, um local do Monte Evereste localizado a 6 400 metros do nível do mar. A organizadora da expedição, Pasang Sherpa, explicou à CNN que Jonathan “ter-se-á sentido adoentado” e que o seu corpo permanecia com a restante equipa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A primavera é a altura do ano em que o Nepal recebe mais visitantes com o intuito de escalar o Monte Evereste. Os montanhistas têm de realizar uma caminhada de duas semanas até alcançarem o acampamento na base da montanha, a quase 5 200 metros de altitude. O número recorde de montanhistas este ano tem levantado algumas questões relacionadas com a segurança dos visitantes, mas o governo nepalês assegurou que medidas adicionais estavam a ser tomadas.

Não podemos mudar a geografia, mas estamos a tentar gerir a situação adicionando múltiplas cordas de segurança”, explicou à CNN Yubaraj Khatiwada, diretor do Departamento de Turismo do Nepal.

O Monte Evereste fica localizado no Nepal e no Tibete, sendo a montanha mais alta do mundo, com uma altitude de 8 848 metros. Em 2021, ainda segundo a NBC News, um montanhista norte-americano, Puwei Liu, morreu no acampamento mais alto da jornada. Antes, teria tentado atingir o pico da montanha, desafio que não foi bem sucedido devido à exaustão.