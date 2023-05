“Velas Escarlates”

Depois de Jack London em “Martin Eden”, o italiano Pietro Marcelo leva agora ao cinema o romance do escritor russo Alexander Grin. Juliette (Juliette Jouan), a personagem principal, vive com o pai, um marceneiro, na França rural após a I Guerra Mundial, e desde que, quando ainda era pequena, a bruxa local lhe disse que um príncipe um dia a viria buscar num navio com velas escarlates, que ela espera por um acontecimento que mude a sua vida de forma radical, a tire dali e permita a realização dos seus sonhos. O que nunca chega propriamente a suceder, para mal de Juliette e também dos espectadores deste filme equívoco, episódico e frustrante.

“Os Filhos dos Outros”

Virginie Efira, Roschdy Zem e Chiara Mastroianni são os principais intérpretes deste filme de Rebecca Zlotowski, que esteve em competição no Festival de Veneza. Rachel (Efira) é uma professora divorciada de 40 anos e sem filhos, que está a aprender a tocar guitarra e gosta da vida despreocupada que leva. Até que conhece Ali (Zem), divorciado como ela, mas que tem uma filha de quatro anos, Leila, à qual Rachel se apega intensamente, quase como se fosse a mãe da menina. Só que não é. Surge-lhe então, de súbito, o desejo de ter a sua própria família, mas o relógio não pára de trabalhar. Será demasiado tarde para ela?

“A Pequena Sereia”

O novo filme da Disney em imagem real e com efeitos digitais feito sobre um desenho animado clássico do estúdio é assinado por Rob Marshall, e embora se mantenha fiel ao essencial da história da versão animada de 1989 assinada por John Musker e Ron Clements, transpõe a ação para uma latitude tropical e uma atmosfera de utopia, uma ilha multicultural onde toda a gente é feliz e se dá bem, do palácio real à praia, independentemente da origem étnica e da classe social; e a sereia Ariel, interpretada por Halle Bailey, é agora africana (ou caribenha). “A Pequena Sereia” foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.