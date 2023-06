A central hidroelétrica de Kakhovka, na região de Kherson, na Ucrânia, foi totalmente destruída, não sendo possível repará-la, confirmou esta terça-feira a Ukrhydroenergo, a empresa estatal ucraniana que gere a maioria das barragens no país, citada pela Interfax. Um vídeo partilhado no Twitter por Anton Gerashchenko, conselheiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, mostra a central submersa pelas águas do Rio Dnipro.

Volodymyr Zelensky, que convocou uma reunião de emergência na sequência do incidente, informou que “os terroristas russos realizaram uma detonação interna das estruturas da central hidroelétrica de Kakhovskaya durante a noite”, pelas 2h50 (4h50 em Lisboa), provocando a inundação de 80 localidades, incluindo Nova Kakhovka. “Foi ordenada a evacuação das áreas em risco e que fosse providenciada água a todas as cidades e aldeias que são fornecidas pelo reservatório de Kakhovsky. Vamos fazer tudo para salvar as pessoas”, garantiu o Presidente ucraniano, acrescentando que os militares e o governo estão envolvidos na operação.

O governador ucraniano de Kherson, Oleksandr Prokudin, disse, ao início da manhã desta terça-feira, que a subida do nível das águas do Dnipro devido à destruição da barragem colocou cerca de 16 mil habitantes da margem direita, controlada pelas forças da Ucrânia, e que, por essa altura, havia pelo menos sete localidades “parcial ou totalmente inundadas”, número que foi entretanto atualizado por Zelensky. “Sabemos que outras povoações vão ser inundadas e estamos preparadas para isso”, declarou o responsável, informando que os habitantes estavam a ser retirados das suas casas e transportados por autocarro e comboio para outras cidades ucranianas, incluindo Kiev.

