Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Depois de o Presidente ucraniano ter confirmado que a contraofensiva de primavera já arrancou, as tropas do país reivindicaram este domingo a reconquista da localidade de Blahodatne, na região de Donetsk — progresso confirmado entretanto pelas autoridades. O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês) avança que a contraofensiva está a acontecer em, pelo menos, quatro frentes. Segundo o think tank norte-americano, as forças militares ucranianas estão, neste momento, a tentar “uma operação tática extraordinariamente difícil”.

Também este domingo o fundador do grupo Wagner garantiu que os seus soldados não assinarão qualquer contrato com o ministro da defesa russo, um pedido da liderança militar russa para aumentar a eficácia do exército.

Estes são os principais acontecimentos em destaque neste domingo:

A Energoatom, informou esta manhã no Telegram que o nível de água para o arrefecimento dos reatores da central nuclear de Zaporíjia está estável.

Dois drones despenharam-se esta manhã na região russa de Kaluga, segundo avançou o governador Vladislav Shapsha, no Telegram. Um perto da vila de Strelkovka e o outro nos bosques de Medynsky. Não há relatos de vítimas ou danos.

O governo canadiano ordenou a apreensão de um avião de carga russo que se encontrava no Aeroporto Pearson, em Toronto. O avião apreendido é um Antonov 124, propriedade alegadamente de uma subsidiária da Volga-Dnepr Airlines LLC e do Volga-Dnepr Group, duas entidades alvo de sanções por parte do Canadá devido à “sua cumplicidade na guerra”.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que “não há, neste momento, praticamente qualquer pré-condição para um acordo. Além disso, não há fundamento, nem ligeiro, para qualquer espécie de diálogo”, declarou na televisão estatal russa, citado pelo The Guardian.

Michael Travis Leake, um músico norte-americano a viver na Rússia desde 2010, foi detido em Moscovo por suspeita de tráfico de droga. O antigo paraquedista fica em prisão preventiva até 6 de agosto.

Um investigação do Wall Street Journal dá conta da possibilidade da Polónia ter sido usada como base das operações da equipa que sabotou o Nord Stream, gasoduto usado para transportar gás russo para a Alemanha através do Mar Báltico. A informação resulta de uma investigação alemã.

A “secreta” polaca rejeitou qualquer envolvimento nas explosões de dois gasodutos germano-russos Nord Stream, que ocorreram em setembro, depois de o The Wall Street Journal ter avançado que a Polónia poderá ter sido usada como base das operações.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou um decreto este domingo impondo sanções contra 178 russos, entre eles juízes do Tribunal Constitucional da Rússia, avança o Kyiv Independent. As sanções foram decretadas por cinco anos.

O fundador do grupo Wagner disse, este domingo, que os seus soldados não assinarão nenhum contrato com o ministro da defesa russo, Sergei Shoigu, noticia a Reuters, em resposta a um recrutamento do governante russo até ao final do mês.

A Rússia afirmou este sábado ter repelido um ataque ucraniano com barcos telecomandados a um dos seus navios de guerra que patrulha o Mar Negro, perto de dois gasodutos que transportam hidrocarbonetos russos para a Turquia.

As autoridades ucranianas divulgaram este sábado um balanço revisto em alta das perdas humanas provocadas pelas inundações após a destruição da barragem, com seis mortes e 35 pessoas dadas como desaparecidas nas zonas que controla. Nos territórios ocupados pelos russos, os responsáveis deram conta, durante a semana, de oito mortos e 13 desaparecidos.