Vídeo. Golfinhos de regresso ao Rio Tejo... desta vez com baleia-anã

Os golfinhos estão de volta ao Rio Tejo… e desta vez vieram não vieram sós. Nas redes sociais, vários vídeos foram partilhados onde estes animais puderam ser vistos de perto acompanhados por uma baleia-anã, fazendo as delícias dos turistas sortudos.

Ainda que não sejam naturais do Tejo, os golfinhos são presença habitual no rio durante os meses de verão, quando entram no rio em busca de alimento. No domingo, um grupo foi filmado — e desta vez não estavam sozinhos. Além dos golfinhos, foi também avistada uma baleia-anã, — que, apesar do nome, pode ainda chegar aos 10 metros de comprimento.