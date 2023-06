É verão e o clima em Portugal é o que se sabe: mag-ní-fi-co. Assim com as letras todas. E se a isso juntarmos paisagens naturais de cortar a respiração, que vão desde as montanhas verdejantes às praias de extensos areais e água cristalina, sem esquecer a comida deliciosa e o bom acolhimento, então, compreende-se perfeitamente porque é que as expetativas para o turismo nacional, em 2023, são mais do que otimistas.

O sonho está ao alcance de qualquer um, graças à existência de Créditos para Motas, como é o caso do Crédito Automóvel e Motas do ActivoBank que favorece a aquisição rápida e muito fácil de um veículo usado de duas rodas, a tempo de ainda percorrer o país já este verão.

E porquê um veículo de duas rodas? Uma das formas de conhecer o nosso país que tem vindo a conquistar cada vez mais adeptos é o mototurismo. Não é difícil entender a preferência, já que este meio de transporte permite grande liberdade de movimentos e o contacto direto com a natureza. Desta forma, é possível conhecer mais e melhor um país com as características únicas de Portugal.

E mesmo quem prefere optar por uma mota elétrica (nova ou usada), tem também todas as vantagens e as melhores condições, ao recorrer ao Crédito Auto Elétricos do ActivoBank, para que a descoberta do melhor de Portugal possa ser feita com toda a sustentabilidade. Mas sobre isto, falamos melhor mais à frente. Para já, coloque o capacete e venha connosco à aventura!

Porquê viajar de mota?

Imagine o seguinte cenário: uma estrada de terra batida serpenteia ao longo da costa. De um dos lados, o mar a perder de vista e um pôr-do-sol inesquecível; do outro lado, vegetação e silêncio. A mota que percorria o caminho interrompe a marcha, o condutor desliga o motor. É tempo de aproveitar o momento que acontece ali mesmo à sua frente, o espetáculo do ocaso.

Só esta descrição seria suficiente para responder à pergunta formulada apenas por quem nunca viveu a experiência: afinal, porquê viajar de mota? Mesmo que a resposta seja óbvia para cada vez mais pessoas, aqui ficam as vantagens confirmadas por todos os apaixonados pelas duas rodas:

1 – Liberdade sem fim

Pode não parecer, mas liberdade é a palavra que melhor rima com mota. Liberdade de ir onde e quando quiser, parar onde bem entender. Evitar filas de trânsito, percorrer estradas inviáveis para automóveis e isto tudo ao ritmo que pretender, pois parar à beira do caminho é fácil e imediato. Basta querer.

2 – Por estradas e caminhos ilimitados

Não há muitos caminhos que sejam impossíveis de percorrer com uma moto e este é um dos motivos que leva turistas, que tudo fazem para evitar multidões, a optar por este meio de deslocação. Mesmo os terrenos mais difíceis podem ser desbravados desta forma, o que é o mesmo que dizer que podemos chegar a sítios recônditos, vazios, escondidos e secretos. Que maravilha, não é?

3 – Fundidos com a paisagem

Se o céu estiver estrelado, basta levantar a cabeça e abarcá-lo com o olhar. Se a primavera estiver no auge e os campos cheirarem a erva e flores, é só inspirar profundamente. Se o mar estiver ali mesmo ao lado, é fácil imaginar que estamos a percorrer um longo caminho na praia. Viajar de mota permite esta sensação única de nos fundirmos com a paisagem, de desfrutar de uma visão ampla de 180 graus e de mergulharmos os cinco sentidos em tudo o que nos rodeia.

4 – Uma rede social de duas rodas

Diz quem circula nestas andanças há anos que as relações que se estabelecem graças à mota são um dos principais motivos que faz continuar a alimentar esta paixão. É que quem viaja desta forma está mais disponível para estabelecer novas amizades, nomeadamente, com outros motards, não só na estrada como também no âmbito dos clubes que habitualmente organizam viagens de mototurismo. Além de que, convenhamos… ao ser possível parar e sair da mota em qualquer local – só porque se quer ver de perto um rebanho, ou fotografar um riacho -, aumenta em muito as probabilidades de estabelecer contactos nos destinos que se visitam, ficando a conhecer de perto a realidade e as pessoas dos locais.

5 – Mais poupança

Numa altura em que o preço do combustível provoca dores de cabeça a muita gente, o facto de se poder poupar é um elemento que pode pesar muito na hora de decidir por que veículo optar. E a poupança é real quer se escolha uma moto com motor convencional ou até mesmo uma mota elétrica, pois quando se compara com o gasto necessário para fazer uma viagem idêntica num automóvel, os gastos são sempre inferiores na opção moto. Além disso, há também que ter em conta a facilidade de estacionamento de que usufrui quem se desloca sob duas rodas e que também pode fazer diferença no bolso.

Ir de férias ao volante de uma mota? Nós dizemos-lhe como

Se está mais do que convencido que é de uma moto que precisa para umas férias mais descontraídas e conectadas com o que realmente importa, mas tem dificuldade em fazer o investimento a pronto (sabemos que pode ser difícil), que tal optar por um Crédito para Motas? A solução do ActivoBank com uma TAEG de 7,7% e uma TAN de 6,000% fixa ao longo de todo o empréstimo, pode muito bem ser a melhor solução para concretizar um sonho. A ajudar está o facto de haver flexibilidade de prazo (de 18 a 84 meses) e de montante (de 1.500€ a 30.000€), bem como a possibilidade de encontrar um Simulador de Crédito para Motos no site do ActivoBank.

Para poderem usufruir das vantagens e da liberdade que só uma mota pode oferecer, os mais novos (com idade até aos 35 anos) têm a possibilidade de recorrer ao Crédito Automóvel e Motas para Jovens com uma TAEG de 6,6% e uma TAN de 5,000%. Esta promoção está disponível até 30 de junho na App ActivoBank, Pontos Activo e Linha de Apoio a Clientes (210 030 700).

Já para quem pretende enveredar pela via da sustentabilidade e está a pensar adquirir uma mota elétrica, o ActivoBank disponibiliza o Crédito Auto Elétricos, um Crédito que se aplica também a motociclos novos ou usados, com motorização 100% elétrica e 0g de emissões de CO2. Com uma TAEG de 6,6% e TAN de 5,000% fixa ao longo de todo o empréstimo, oferece a possibilidade de amortização, parcial ou total, a qualquer momento, de acordo com as condições contratuais. Além disso, permite flexibilidade de prazo de 24 a 96 meses, de acordo com o montante, não havendo necessidade de reserva de propriedade.

6 passos e já vai de mota

Para pedir um Crédito no ActivoBank destinado à aquisição de uma moto só tem de seguir estes seis passos: