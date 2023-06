Siga aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente russo, pouco conhecido pelas demonstrações públicas de afeto e proximidade em relação aos cidadãos, decidiu ter um “banho de multidão” poucos dias depois da rebelião do grupo Wagner. Distribuiu apertos de mão, beijos e tirou várias fotografias ao lado de alguns elementos da multidão – é um sinal do apoio “estonteante” de que goza na Rússia, diz o Kremlin.

A aparição pública aconteceu esta quarta-feira, por ocasião de uma visita de Vladimir Putin à região do Dagestão, a 2.000 quilómetros de distância de Moscovo, próximo do Mar Cáspio. O Presidente aproveitou a oportunidade para mostrar proximidade com o público, uma forma de reabilitar um pouco a sua imagem depois da rebelião do último fim de semana (promovida pelo Grupo Wagner).

O porta-voz do Kremlin, Dmitrii Peskov, comentou esta quinta-feira que as imagens divulgadas mostram que Putin goza de grande popularidade junto dos cidadãos. “Em Derbent [cidade do Dagestão onde Putin esteve], houve uma demonstração do apoio estonteante e da felicidade da população local”, comentou Peskov.

E porque foi Putin para perto da multidão que, de acordo com as imagens divulgadas pelo Kremlin, o aplaudia? “Não podia dizer que não”, indicou o porta-voz.

A apresentadora de um programa na televisão russa disse na emissão que “nem as estrelas rock” têm uma popularidade comparável à do Presidente.

Russian state TV is pulling out all the stops to promote Putin as a leader beloved by the entire nation following the failed mutiny

Presenter Olga Skabeyeva says that "even rock stars have nothing on him" after the welcome he was given by crowds in Derbent last night pic.twitter.com/VzRaP88fgd

— Francis Scarr (@francis_scarr) June 29, 2023