A revista está disponível nas bancas e em 510.pt. Aproveite a campanha comemorativa da 20ª edição até 25 de Julho: portes grátis na nova revista, 20% de desconto nas assinaturas e a coleção completa dos 20 PDFs a 20€.

Numa altura em que tanto se fala de inteligência artificial, a edição nº 20 da revista Observador Lifestyle põe em destaque a beleza do imperfeito e do toque humano. Das casas de férias de chão feito à mão, aos dumplings dobrados um a um pela Miss Dumpling, a magia do que é manual está desde logo no trabalho que escolhemos para a capa. Fascinada com a principal ferramenta dos artesãos, Victoire de Lencquesaing, da Main Edition, escolheu as mãos como principal objeto de estudo e transforma-as em peças de cerâmica – num especial que reúne ceramistas de diferentes origens, reunidos em Lisboa.

Esta é também uma edição cheia de sol e de ideias para aproveitar o verão – a maior e mais internacional que já fizemos. Entre as suas 156 páginas encontrará novos hotéis, bares de vinhos e petiscos, kombuchas, ideias para decorar espaços exteriores, uma entrevista com a chef Leonor Godinho, uma visita guiada pela casa do duo de artistas da Oficina Marques, um suplemento de oferta dedicado a passeios pela costa vicentina, de Vila Nova de Mil Fontes a Odeceixe, e até um pulo a Marrocos, através do novo Beijmat Studio.

Com direção de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandre, este número está disponível por 6,90€ no formato papel e 4,90€ na versão digital. Está à venda nas bancas e também online, em 510.pt com portes grátis até 25 de Julho.

Siga-nos no Instagram para estar sempre a par das novidades.