Hoje com 60 anos, Steven Soderbergh podia muito bem relaxar sem se entusiasmar a chafurdar em géneros. Recusa estar parado, fica-lhe bem. Também fica bem olhar para 1991, ano de “Sexo, Mentiras e Vídeo”, e imaginar o futuro que o realizador teria. Contrariando qualquer estereótipo, definiu uma certa ideia, uma certa linguagem de cinema independente e continuou por aí — com desvios, na maioria assinaláveis. E nem precisamos de falar da sua fase de Óscares, com “Erin Brockovich” ou “Traffic”. Lembremos “Ocean’s”, que relançou um género e deu-nos esperança nos sortidos de mega-estrelas na mesma produção; assinalemos a forma como inscreveu Channing Tatum num postal de homem-capaz com os melhores abdominais do cinema, ao mesmo tempo que dele fez um símbolo da crise financeira, em “Magic Mike”.

A televisão entrou mais a sério no currículo de Soderbergh há cerca de dez anos, com “The Knick”, embora antes já tivesse mexido uns cordelinhos em “Unscripted” com o seu amigo George Clooney, entre muitas outras coisas. Em “Mosaic” (2018) procurou salvar a memória de uma certa Sharon Stone com a colaboração de Ed Solomon. A dupla colou e voltaram a colaborar em “Full Circle”, série cujos dois primeiros episódios já estão na HBO Max e que chegarão em dose dupla nas próximas duas semanas. Seis episódios que formam o enredo de um policial, um thriller, com referências ao universo sobrenatural ou será que é um drama familiar? Uma incógnita, ou melhor, uma experiência.

O que a dupla Soderbergh (realização) e Solomon (argumento) faz é pegar em arquétipos de personagens e metê-los na confusão. “Full Circle” arranca como um furacão, apresenta deliberadamente informação vaga nos primeiros minutos, lança muitas personagens, cria um cenário de crise e espera que o espectador acredite que tudo o que ali está irá fazer sentido. Nas mãos de outros seria um caos, mas a dupla sabe contar histórias e executá-las. E esta fixa a atenção muito cedo, mesmo que não se esteja a perceber muito bem o tipo de informação que está a ser jorrada.

