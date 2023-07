Numa publicação na sua página no Facebook, Vasco Pinho informa que cessou na sexta-feira a função “fruto de um novo e exigente desafio profissional” que em breve anunciará.

“Assim sendo, 14 anos depois de funções ligadas à autarquia (vereador em substituição, vereador sem pelouros, deputado municipal, administrador de empresa municipal, vereador com os pelouros da área financeira e desporto), irei suspender esta ligação à prática de cidadania mais ativa em Matosinhos”, relata o ex-vereador.

Afirmando ter sido “uma honra e um privilégio trabalhar nessas funções com as equipas fantásticas da Câmara Municipal de Matosinhos e da Matosinhos Sport”, aludiu também a “todos os colegas” com quem privou ao longo dos 14 anos, bem como a “todas as forças partidárias, vereadores, deputados municipais (…) clubes e associações, entre outros”.

Termina a publicação com elogios à “presidente, e minha querida amiga, Luísa Salgueiro, uma líder exemplar, uma gestora nata, uma pessoa de grandes valores humanistas, e de enorme visão, a quem agradeço penhoradamente toda a amizade e confiança depositada”.

O ‘site” da autarquia já foi atualizado com a entrada de Nuno Matos, mas ainda sem indicar os pelouros atribuídos.