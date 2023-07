João Paulo II deve ser decerto o Papa ao qual foram dedicados mais filmes e séries de televisão biográficas, tendo sido interpretado por atores como Albert Finney (no pioneiro telefilme “Pope John Paul II”, de 1984), Jon Voight (na minissérie “Pope John Paul II”, de 2005), Thomas Kretschmann (no telefilme “Have no Fear: The Life of John Paul II”, em 2005) e pelo seu compatriota Piotr Adamczyk em duas minisséries polacas rodadas em 2005 e 2006. Já o Papa Bento XVI foi objeto de um par de documentários biográficos e interpretado por Anthony Hopkins no filme de Fernando Meirelles “Os Dois Papas” (2019), onde Jonathan Pryce personifica o Papa Francisco.

O atual Sumo Pontífice já teve igualmente a sua quota parte de fitas biográficas, caso de “Francisco, o Papa do Povo”, de Daniele Luchetti (2015), com o ator argentino Rodrigo de la Serna, e da produção argentina “Bergoglio, el Papa Francisco” de Beda Docampo Feijoó (2015), em que é interpretado por Dario Grandinetti. O documentário também se interessou por ele, tendo “Francesco” sido rodado em 2020 pelo realizador russo-israelita Evgeny Afineevsky. Como foi lançado nos tempos incertos e confusos do início da pandemia, o filme passou quase completamente despercebido.

Mas antes, em 2018, apareceu “Papa Francisco: Um Homem de Palavra”, de Wim Wenders, que foi exibido no Festival de Cannes. O realizador alemão teve um inédito acesso exclusivo e sem restrições ao Vaticano e à intimidade do Papa, que em boa parte do filme aparece a falar diretamente para a câmara do autor de “Paris, Texas”. “Papa Francisco: Um Homem de Palavra” é composto de imagens de viagens do Papa, de discursos públicos e de declarações feitas apenas para o filme, e o seu tom é diligente e simpaticamente reverente para com o biografado. Wenders optou também por não dar quase nenhumas informações sobre a vida de Jorge Bergoglio antes de ter chegado ao Vaticano.

