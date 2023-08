O conselho de diretores da Academia de Hollywood reelegeu a produtora de cinema Janet Yang como presidente da instituição para a temporada de filmes de 2023-2024, anunciou a entidade organizadora do Óscar em comunicado.

Janet Yang, nascida em Nova Iorque em 1956, cumpre assim um segundo mandato consecutivo de um ano e pode vir a concorrer novamente em 2024 e 2025, uma vez que os presidentes podem servir até quatro mandatos seguidos.

No ano passado, Yang tornou-se na quarta mulher — depois de Bette Davis, Fay Kanin e Cheryl Boone Isaacs — e a primeira de origem asiática — a ocupar o cargo mais alto da Academia de Hollywood.

Da mesma forma, esta terça-feira foi também revelada a renovação do conselho de administração da Academia, que, entre outros altos cargos, terá agora Bonnie Arnold como presidente do Comité de Membros, Howard Berger como Presidente do Comité do Museu e Brooke Breton como presidente do Comité de Educação e Extensão.

Os membros do conselho de administração da Academia podem servir no máximo dois mandatos de três anos — consecutivos ou não — seguidos de um hiato de dois anos, após o qual a elegibilidade é renovada por um máximo de dois mandatos adicionais de três anos, até um total máximo de 12 anos.