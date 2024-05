Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A Rússia assinalou esta quinta-feira o Dia da Vitória sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial com um desfile militar na Praça Vermelha, em Moscovo, no qual Vladimir Putin discursou. Perante centenas de pessoas, o Presidente afirmou que a “Rússia está a atravessar um momento crítico” e que o destino do país “depende de cada um de nós”.

“No Dia da Vitória, nós compreendemos cada vez mais e mais claramente e honramos esta geração de vencedores pela sua capacidade de, com valentia, lutar contra as dificuldades”, afirmou.

“Hoje vemos como a verdade sobre a Segunda Guerra Mundial é alterada. Esta verdade incomoda aqueles que pretendem instaurar uma verdade colonial”, afirmou o Presidente russo numa crítica ao Ocidente, acrescentando: “Eles colocam no pedestal os traidores e colaborantes hitlerianos, colocam em causa a valentia dos soldados lutadores e também as perdas que eles sofreram em nome da liberdade. Este é o ponto de honra das elites ocidentais, tentando acender guerras ao longo do globo, tentando dividir os polos.”

“A Rússia fará tudo para não permitir o conflito global no entanto também não permitiremos a quem quer que seja que nos ameace. As nossas forças estratégicas [nucleares] estão sempre em prontidão militar“, garantiu.

Vladimir Putin afirmou ainda que os países do Ocidente querem “esquecer as lições” da Segunda Guerra Mundial enquanto que a Rússia recorda que “o destino da humanidade se decidiu nas grades batalhas junto aos muros de Moscovo”.

“A Rússia nunca subestimou a importância da segunda frente nesta guerra”, afirmou Vladimir Putin, acrescentando que o dia que esta quinta-feira assinala “une todas as gerações”.

“Nós avançamos apoiados nas nossas tradições centenárias. Estamos convencidos de que todos juntos garantiremos a liberdade e a segurança da nossa Rússia”, concluiu.