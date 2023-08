O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) vai abrir, no ano letivo de 2023/2024, um novo curso em Desporto e Tecnologias, que irá permitir aos futuros diplomados analisar o rendimento desportivo, preparar e monitorizar programas de treino.

O novo Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Desporto e Tecnologias, que terá início no ano letivo 2023/24, na Escola Superior de Educação de Castelo Branco (ESECB), “vai abordar a conceção, organização e acompanhamento de atividades tecnológicas no âmbito desportivo, de saúde e de bem-estar”, refere, em comunicado, o IPCB.

“Os futuros diplomados serão capazes de analisar o rendimento desportivo, preparar e monitorizar programas de treino, de recreação ou de lazer orientados para a saúde ou para performance desportiva, selecionar e preparar equipamentos tecnológicos e desportivos, e ainda efetuar o follow up de indicadores de saúde”, lê-se na nota.

A nova formação vem reforçar a oferta de cursos do Politécnico de Castelo Branco na área do desporto, potenciando sinergias com outras formações desta instituição de ensino superior público. Os CTeSP são cursos de ensino superior com um cariz eminentemente prático, tendo a duração de dois anos, onde se inclui um estágio de seis meses.

Após conclusão, os alunos podem prosseguir estudos numa licenciatura, através da candidatura aos Concursos Especiais – Titulares de CTeSP, beneficiando de creditação de formação (equivalência) de algumas disciplinas realizadas no CTeSP. Os estudantes dos CTeSP têm acesso aos mesmos apoios sociais dos restantes graus de ensino superior.