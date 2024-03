“Tea with Alice”

Bairro Alto Hotel, Praça Luís de Camões 2 5º Piso, 1200-243 Lisboa. Todos os dias das 10h00 às 19h00.

Para tomar um chá com Alice: se a referência não tiver sido evidente, nós ajudamos. Aqui a homenagem é a Alice no País das Maravilhas, a obra de Lewis Carroll, que convida a uma experiência sensorial onde chás biológicos se encontram com a pastelaria do Bairro Alto Hotel. O “Tea with Alice” está assim disponível todos os dias e oferece um conjunto de chás elaborados com plantas autóctones do Douro e da Rota do Românico, fornecidos pela Infusões com História, e uma seleção de pastelaria, pelas mãos da Chef pasteleira Maria Ramos. Do tradicional jesuíta à queijada de laranja, passando pelo banana bread e pelo bun de brioche, é possível ainda acompanhar o docinho com uma flute de espumante.

Congresso de Bastidores

CAA Centro de Artes de Águeda, R. Joaquim Valente de Almeida 30, 3750-154 Águeda. Dia 22 de março das 21h30 às 00h40 e 23 das 19h00 às 00h00. Entrada livre e workshops a 15€, 25€ e 35€.

Para explorar as artes: o Centro de Arte de Águeda vai receber o Congresso de Bastidores para dois dias onde a arte é o convidado especial. Tendo como público alvo artistas, programadores, estudantes e outros profissionais das artes, este evento organizado pela d’Orfeu AC / Escola de Palco conta com um total de 10 showcases OuTonalidades, quatro workshops, uma “Clínica da Performance”, um espaço de networking e quatro profissionais convidados para uma Conversa de Bastidores moderada pela Antena 3. Os workshops têm como foco quatro frentes — negócios (gratuito), palcos (25€ e 25€), ofícios (15€ e 25€) e palavras (15€ e 25€) — e contam com nomes como Carlos Tê, Ricardo Neves-Neves, Sara Machado e Vasco Mendes. As inscrições devem ser feitas no site da organização, onde está também disponível a programação completa.

Nada Está Escrito Afinal

Rua Moeda 1, 1200-275 Lisboa. Dia 25 de março às 21h30. Entrada gratuita.

Para assistir a uma sessão de poesia: dedicada exclusivamente a textos escritos por mulheres, os ciclos de poesia da associação cultural sem fins lucrativos Reunião de Apócrifos Foragidos começaram no início de março e continuam, durante 12 semanas, até ao final de maio. A próxima sessão de Nada Está Escrito Afinal está marcada para o dia 25, pelas 21h30, e vai contar com as artistas Carolina Amaral e Maria Leite para lerem um texto de Santa Teresa D’Ávila. Aliada à leitura está Adriana João com música eletrónica experimental com o objetivo de introduzir elementos de imprevisibilidade e experimentação às sessões.

“4 Elementos”

Rua de Santa Maria 129, 6000-178 Castelo Branco. Até 21 de abril, de terça-feira a domingo das 10h30 às 19h00.

Para conhecer uma nova galeria de arte: inaugurada a 9 de março, a 4 Elementos é a primeira exposição que a Castra Leuca apresenta. A nova galeria de Castelo Branco abriu portas com o nome de uma antiga povoação que se acredita ter existido no local onde é hoje a cidade e tem como objetivo levar para o interior de Portugal parte do mercado de arte contemporânea. Patente até 21 de abril, a exposição de Yola Vale faz alusão aos quatro elementos da antiguidade clássica – terra, água, ar e fogo — apresentando quatro obras em cerâmica contemporânea. No dia 23 de março, pelas 16h00, a artista vai estar na galeia para uma conversa com o público, onde se apresentarão as obras expostas e se dará a conhecer o seu trabalho e percurso artístico.

Maison Albar – Le Monumental Palace

Av. dos Aliados 151, 4000-067 Porto. Dia 24 de março das 12h30 às 15h30. Buffet a 55€ por pessoa. Reservas através do 22 7662 410.

Para assinalar o Dia do Pai: domingos chamam por almoços de família e, no Maison Albar – Le Monumental Palace, o próximo apresenta-se com um propósito. Assinalado a 19 de março, o Dia do Pai celebra-se neste hotel do Porto a 24 de março com um almoço onde o pai é o protagonista. É em formato buffet que o chef Julien Montbabut vai apresentar as suas propostas, que vão dos clássicos às novas tendências: há bife Wellington, tártaro de novilho, ostras de Aveiro, tosta de abacate e panquecas, assim como uma seleção de pastelaria e bolos caseiros. A acompanhar, música ao vivo e um caricaturista que estará disponível para retratar cada família. Por cada reserva para quatro pessoas ou mais o hotel oferece a refeição ao pai.

Festa da Primavera

Rua de Vila Flor, 4810-225 Guimarães. Dias 23 e 24 de março. Entrada livre.

Para dar as boas vindas à primavera: com o mote “Bairro C: Compromisso de Carbono Zero”, Guimarães vai receber a primavera com uma festa onde a sustentabilidade é rainha. Nos dias 23 e 24 de março, a rua Vila Flor vai encher-se de mercados, música, dança, workshops e exposições com o objetivo de promover a mudança de comportamentos, a inovação social e cultural, a tecnologia verde e a economia sustentável. O acesso à Festa da Primavera é gratuito e a programação completa pode ser consultada na página da organização.

Festival de Tacos e Quesadilhas

Boca Linda, CC do Marquês de Abrantes 92, 1200-808 Lisboa. Dias 23 e 24 de março das 12h30 às 17h30. Menu a 18€ por pessoa.

Para comer tacos e quesadilhas: é a tempo de celebrar o Día del Padre que o Boca Linda vai inaugurar uma festa onde não vai faltar sabor. O Festival de Tacos e Quesadilhas decorre nos dias 23 e 24 de março e oferece uma variedade de sabores e combinações autenticamente mexicanas. Com o conceito de open food, este restaurante de Lisboa apresenta opções que vão desde a carne assada ao camarão grelhado, passando por pratos vegetarianos e vegan. O festival tem o valor de 18€ para os adultos e 10€ para as crianças.

Praça Fest

Travessa do Grilo 1, 1950-147 Lisboa. Dias 23 e 24 de março entre as 10h00 às 19h00. Entrada gratuita.

Para começar a primavera: é com aulas de yoga, workshops, música e um mercado que a Praça, no Beato Innovation District, vai entrar na nova estação. O Praça Fest decorre nos dias 23 e 24 de março e apresenta-se como um evento gratuito que vem juntar produtores nacionais, designers, músicos, oradores e diversas marcas portuguesas num só espaço. A começar no sábado, há uma aula de yoga (12€ por pessoa) e uma aula de pilates (15€ por pessoa), seguidas de workshops — um de acesso gratuito e outro de 40€ por pessoa — onde a cozinha e a jardinagem são protagonistas. Já no domingo, é a vez do pão de massa mãe (80€ por pessoa) e do upcycool tote bag (45€ por pessoa) tomarem conta do espaço. Em ambos os dias, em paralelo, os sets dos DJs Dudu e Gugga vêm dar música a um mercado que terá presente mais de 30 marcas: há decoração, moda, arte, alimentação, cerâmica, vestuário e cosmética. A programação completa pode ser consultada na página de Instagram da Praça.

Cellar Door recebe…

R. Cel. Lopes Mateus 13, 2070-650 Vila Chã de Ourique. Dias 23 e 24 de março. Reservas através do 243 142 209.

Para provar os pratos de Marcella Ghirelli: é durante dois dias que a chef brasileira Marcella Ghirelli vai assumir a cozinha do Cellar Door, o restaurante da Ode Winery, e invadir a carta com as suas sugestões, especialmente pensadas para harmonizar com os vinhos desta que é uma das maiores adegas do Ribatejo. Entre os pratos escolhidos — quatro tapas, três principais e uma sobremesa — estão as suas conhecidas meatballs de frango no carvão marinado com gema de ovo curada, a batatada com peixe seco e vegetais da horta e a focaccia com lasanha de beringela.

“Olhares Inocentes”

Art Spot, rua dos Campeões Europeus 28, 4350-414 Porto. Até 31 de março, todos os dias das 10h00 às 23h00. Entrada gratuita.

Para assistir a pintura ao vivo: a Art Spot, a galeria de arte do Alameda Shop&Spot, no Porto, está a ser, durante todo o mês de março, a casa da exposição de Sofia Costa. Olhares Inocentes foi inaugurada a 6 de março e convida todos os visitantes deste centro comercial a ouvirem a sua criança interior através de uma seleção de retratos realistas, pintados a óleo, que eternizam a expressão inocente do olhar de cada criança. No sábado, dia 23, Sofia Costa vai estar presente no Art Spot das 11h00 às 14h30 para uma sessão de pintura ao vivo de uma obra que começou no dia da inauguração.

Crowne Plaza Caparica Lisbon

Largo Aldeia dos Capuchos, 2825-017 Caparica. Todos os domingos das 12h00 às 16h00.

Para comer um plunch de domingo: tomar um brunch com um pé dentro de uma piscina aquecida? É a proposta do Crowne Plaza Caparica Lisbon, na Costa da Caparica, para os próximos domingos. Com os dias a ficar mais quentes, mas não o suficiente para aproveitar uma piscina exterior, este hotel da margem sul do Tejo vem combinar o brunch do restaurante Raimundo com o acesso à piscina interior de 22 metros. O resultado é o plunch. Servido todos os domingos das 12h00 às 16h00, convida famílias e amantes desta tradição a provar os típicos croissants, panquecas e waffles ao mesmo tempo que exploram os sabores do mar — não fossemos estar tão perto da praia — com opções de sushi e ostras. O acesso à piscina é gratuito e há atividades para os mais pequenos ficarem entretidos.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.