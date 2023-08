A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica anunciou, esta sexta-feira, que determinou a “suspensão imediata” do equipamento de diversão instalado na Feira de São Mateus, em Viseu, que avariou e deixou retidas sete pessoas a uma altura de sensivelmente 30 metros.

“A ASAE na sequência da avaria ocorrida ontem [quinta-feira], no equipamento de diversão instalado na Feira de São Mateus, em Viseu, deslocou-se hoje [esta sexta-feira] ao local a fim de realizar todas as diligências consideradas necessárias face à situação em causa, tendo determinado a sua suspensão imediata“, lê-se no comunicado publicado no site do organismo.

Na madrugada desta sexta-feira, o presidente da Viseu Marca, entidade que organiza a Feira de São Mateus, também anunciou um “processo de averiguações” à avaria no carrossel. “Neste momento vamos abrir um processo de averiguações para perceber o que é que aconteceu com esta avaria, o que esteve na origem desta avaria e depois agir em conformidade com as conclusões que forem retiradas”, revelou aos jornalistas Pedro Alves, no final da operação de resgate, que durou cerca de três horas.

Pedro Aves assumiu que, “aquando das inscrições” para o certame que inaugurou na quinta-feira foram entregues “todas as licenças adequadas ao seu funcionamento” e, agora, tratou-se de uma avaria. “Felizmente, em função desta avaria conseguimos ter um dispositivo de segurança que permitiu dar a resposta adequada aquilo que foi o problema. Não estamos satisfeitos que tenha acontecido, mas estamos satisfeitos pela forma como decorreram todos os processos de socorro”, disse.

Questionado sobre a segurança deste tipo de equipamento, Pedro Alves frisou que “estes equipamentos têm que obedecer a um conjunto de regras e vistorias que são efetuadas junto de entidades competentes”. A Feira de São Mateus, disse, “continuou a funcionar e a decorrer dentro da normalidade possível”, fora do perímetro de segurança que foi montado pela PSP.