A Assembleia Municipal de Viseu aprovou esta segunda-feira a alienação, em hasta pública, pelo valor base de 4,2 milhões de euros, de uma parcela do terreno da estação de comboios da cidade, também identificado por terreno dos circos.

A alienação em hasta pública foi aprovada na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Viseu, esta segunda-feira, com um voto contra da única deputada do Bloco de Esquerda (BE), depois de ter sido aprovado na reunião do executivo municipal por unanimidade.

“A alienação da parcela de terreno que está situada na avenida Capitão Homem Ribeiro e na avenida da Europa, a que chamam, normalmente, o espaço do circo, e tem por valor base 4,2 milhões de euros que vai ajudar a financiar o centro de artes”, disse o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas.

O autarca esclareceu ainda os deputados municipais que, com esta alienação, o Município de Viseu “tem, depois, a possibilidade de fazer o acerto, em termos viários, da rua que vem do túnel [de Viriato] até à fonte cibernética”.

“A tipologia vai ser aumentada e os passeios vão ser aumentados e vai servir de base àquele loteamento e é uma forma de requalificarmos a cidade do lado norte, que vai ter o maior investimento que a Câmara já fez naquele lado da cidade”, argumentou.

Essa requalificação, continuou Fernando Ruas, “vai ser a primeira daquela zona que vai ter o centro de artes” e o Município de Viseu está “a preparar tudo para que o edifício da CVR Dão [Comissão Vitivinícola Regional do Dão] seja requalificado”.

“Não é da nossa responsabilidade, mas vamo-nos associar, porque achamos que é uma resposta de natureza institucional. Estamos a acompanhar e esperemos que seja requalificado nesta altura, tal como os pavilhões”, adiantou.

Fernando Ruas acrescentou que, com estes passos, a Câmara de Viseu vai “aproveitar para requalificar toda aquela zona” e a alienação do terreno “é o primeiro ato para que a zona norte da cidade inicie uma renovação profunda”.

“Viseu projetou-se muito para sul, fruto dos investimentos institucionais que ali foram feitos e é altura de equilibrarmos a cidade com um dos maiores investimentos que alguma vez fizemos a norte” de Viseu, admitiu Fernando Ruas.

O Centro de Artes e Espetáculos de Viseu (CAEV), que Fernando Ruas quer construir na cidade, deverá ficar ali instalado, na sequência de uma promessa eleitoral do autarca, mas cujo projeto original remonta ao ano de 2010.

Fernando Ruas revelou ainda, durante a reunião desta segunda-feira da Assembleia Municipal, que vão ser alienados outros terrenos naquela área da cidade, junto à avenida da Europa, onde se situa o tribunal.

“Já temos tudo pronto e vamos alienar uns terrenos que são da responsabilidade da Câmara [de Viseu] e também tem o produto final com alguma dimensão, cerca de 2 milhões de euros, e já está destinado a uma rede viária”, afirmou.

Neste sentido, Fernando Ruas acredita que, “dentro de algum tempo, aquela zona norte da cidade, a parte baixa, seja uma zona perfeitamente requalificada e que, seguramente, vai tornar a cidade ainda mais atrativa e equilibrada”.