“Falcon Lake”

Bastien, um tímido rapaz de 13 anos, vai com o pai, a mãe e o irmão mais novo, passar as férias de Verão na casa junto a um lago pertencente um casal amigo dos pais que tem uma filha de 16 anos, a espigadota Chloé. O lago é supostamente assombrado pelo espectro de um rapaz que morreu lá afogado. A actriz canadiana Charlotte Le Bon podia ter feito de “Falcon Lake” (o nome do lago em causa), a sua estreia como realizadora, mais uma fita de terror envolvendo adolescentes com as hormonas aos saltos. Mas preferiu secundarizar quase até ao final o vago elemento sobrenatural do enredo, e filmar, com recato e alguma melancolia, mais uma história de paixão estival, intensa e efémera, em plena transição da infância para a adolescência.

“Blue Beetle”

O jovem Jaime Reyes regressa da universidade cheio de aspirações para o futuro, mas vê-se inesperadamente de posse de uma ancestral relíquia de biotecnologia com origem alienígena: o Besouro. Quando esta se liga à sua coluna vertebral, passa a estabelecer uma relação simbiótica com o hospedeiro, e o espantado Jaime adquire uma incrível armadura dotada de poderes imprevisíveis e extraordinários, que o transforma num super-herói com o nome de Blue Beetle e muda para sempre o seu destino. Este novo filme de super-heróis com um protagonista latino tem interpretações de Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Susan Sarandon, Elpidia Carrillo e George Lopez.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Operação Kandahar”

Realizado por Ric Roman Waugh, “Operação Kandahar” apresenta a particularidade de ter um argumento escrito Mitchell LaFortune, um antigo membro dos serviços secretos militares dos EUA, que integrou nele algumas das suas experiências vividas no terreno. Gerard Butler interpreta Tom Harris, um agente do MI6 “emprestado” à CIA que é incumbido de uma arriscada missão de sabotagem no Irão, a partir do Afeganistão agora dominado de novo pelos talibãs, na qual irá ser acompanhado por um tradutor afegão que trabalhou para as forças armadas americanas, Mohammed (Navid Negahban). “Operação Kandahar” foi escolhido como filme da semana pelo Observador.