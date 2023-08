O enfermeiro Casimiro Dias, que trabalha há 15 anos na Organização Mundial da Saúde, é candidato a diretor-Geral da Saúde, confirmou o próprio ao Observador. Casimiro Dias é já, pelo menos, o sétimo candidato à liderança do organismo.

Enfermeiro de formação, Casimiro Dias exerceu enfermagem durante muito pouco tempo. Aliás, grande parte da sua carreira foi construída no estrangeiro, na Organização Mundial da Saúde (OMS). Foi coordenador da OMS para Sistemas de Saúde na Região das Caraíbas, economista da OMS em Angola e responsável técnico da OMS em Sistemas de Saúde para a Europa. Atualmente, é coordenador de Sistemas de Saúde da OMS e da Organização Pan-Americana da Saúde, em Washington DC. Tem, garante, mais de 15 anos de experiência no apoio técnico aos Ministérios da Saúde e Direções Gerais da Saúde na Europa, África e América.

Desde cedo que Casimiro Dias decidiu trocar a atividade clínica pelo trabalho de planeamento e estratégia. Antes de ser funcionário da OMS, foi assessor do Alto Comissariado da Saúde, entre 2006 e 2008. Este organismo, extinto em 2010, era liderado à época, pela pediatra Maria do Céu Machado. Ao Observador, a especialista, com quem Casimiro Dias trabalhou de perto durante dois anos, explica que o enfermeiro foi “um elemento importante, ativo e com alguma visão” no Alto Comissariado da Saúde. Casimiro Dias trabalhou na implementação do Plano Nacional de Saúde, nos Programas Nacionais de Saúde Prioritários e nas Estratégias Locais de Saúde.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.